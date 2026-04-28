/राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! जानें क्या हैं ताजा भाव

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ताजा रेट के अनुसार, शुद्ध सोना अब 1,53,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है. इसके अलावा जेवरात बनाने वाला सोना भी सस्ता हुआ है और इसका भाव 1,43,800 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन हो रहा है.