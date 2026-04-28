/राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! जानें क्या हैं ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: 28 अप्रैल 2026 को जयपुर सराफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में गिरावट आई. चांदी 6,800 रुपये सस्ती होकर 2,45,000 रु/किलो और शुद्ध सोना 1,53,700 रु/10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की रौनक और खरीदारी देखने को मिली.
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अप्रैल के आखिरी दिनों में सराफा बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. जयपुर के बाजार में 28 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी दोनों के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों की दिलचस्पी फिर से बढ़ती नजर आई. दिनभर बाजार में सामान्य रौनक बनी रही और लोग नए रेट के हिसाब से खरीदारी करते दिखे.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक, आज चांदी के दाम में करीब 6800 रुपये की कमी आई है. इसके बाद चांदी का भाव घटकर 2,45,000 रुपये प्रति किलो रह गया है. वहीं सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. सोना आज करीब 2100 रुपये सस्ता हुआ है.
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ताजा रेट के अनुसार, शुद्ध सोना अब 1,53,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है. इसके अलावा जेवरात बनाने वाला सोना भी सस्ता हुआ है और इसका भाव 1,43,800 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन हो रहा है.
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सुबह से ही सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. कुछ लोग केवल आज के भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कई ग्राहकों ने कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठाते हुए खरीदारी भी की. बड़ी गिरावट भले ही नहीं आई, लेकिन दाम कम होने से बाजार में हलचल जरूर बढ़ी.
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बीते कुछ समय से सोना और चांदी के भाव लगातार बदल रहे हैं. कभी तेजी आती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. यही कारण है कि अब लोग निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर रहे हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी के रेट केवल स्थानीय वजहों से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसके अलावा भारत में शादी और त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से भी कीमतों में बदलाव आता रहता है.
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फिलहाल, निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की चाल को समझकर ही फैसला लें. सही समय पर की गई खरीदारी ही आगे चलकर फायदा दे सकती है.