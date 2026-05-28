/सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 28 मई 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट रही. चांदी ₹3,000 सस्ती होकर ₹266,500/किलो और सोना ₹1,000 घटकर शुद्ध ₹159,500/10 ग्राम व जेवरात ₹147,600/10 ग्राम पर पहुंचा. बाजार में हल्की सुस्ती रही.
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जयपुर सराफा बाजार से 28 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती बनी रही और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा संभलकर नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी में ₹3,000 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹266,500 प्रति किलो पर पहुंच गया है. वहीं सोने के दाम में भी ₹1,000 प्रति दस ग्राम की कमी देखने को मिली है.
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ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना आज ₹159,500 प्रति दस ग्राम पर आ गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹147,600 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन नए भावों के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री दोनों ही सामान्य तरीके से चलती रहीं और ग्राहकों की आवाजाही भी बनी रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के ताजा रेट जानने पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने दाम गिरने का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन किसी बड़ी तेजी या अचानक गिरावट जैसी स्थिति नहीं बनी.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार उतार-चढ़ाव में चल रहे हैं. कभी रेट ऊपर चले जाते हैं तो कभी अचानक नीचे आ जाते हैं. इसी वजह से अब ग्राहक और निवेशक दोनों ही रोजाना के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों के अनुसार सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी कारण इनके दामों में रोज बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन जाता है.