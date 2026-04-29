/चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर में 29 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी के दाम में हलचल रही. चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो स्थिर रही, जबकि सोना 900 रुपये सस्ता होकर 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवराती सोना 1,42,900 रुपये पर पहुंचा. बाजार में सामान्य रौनक बनी रही.
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जयपुर सराफा बाजार में 29 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के भाव में हलचल का दौर जारी रहा. महीने के आखिरी दिनों में कीमती धातुओं के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार में खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार आज चांदी के दाम स्थिर रहे हैं. चांदी का भाव 2,45,000 रुपये प्रति किलो पर कायम रहा. वहीं सोने की कीमत में करीब 900 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हल्की नरमी देखने को मिली.
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ताजा भाव के मुताबिक शुद्ध सोना अब 1,52,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,42,900 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन हो रहा है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की हलचल बनी रही. कुछ लोग केवल नए रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने कीमतों में आई हल्की गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि बड़ी तेजी या गिरावट नहीं दिखी, लेकिन बाजार में सामान्य गतिविधि जरूर बनी रही.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी हल्की गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से निवेशक अब सोच-समझकर ही खरीदारी का फैसला कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय कारणों से नहीं बदलते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. साथ ही भारत में शादी और त्योहारों के सीजन में बढ़ती मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है.
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फिलहाल निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार के रुझान को ध्यान से समझें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. सही समय पर की गई खरीदारी ही आगे चलकर बेहतर लाभ दे सकती है.