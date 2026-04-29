Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 29, 2026, 06:23 PM|Updated: Apr 29, 2026, 06:23 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर में 29 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी के दाम में हलचल रही. चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो स्थिर रही, जबकि सोना 900 रुपये सस्ता होकर 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवराती सोना 1,42,900 रुपये पर पहुंचा. बाजार में सामान्य रौनक बनी रही.

Gold Silver Price1/7
जयपुर सराफा बाजार में 29 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के भाव में हलचल का दौर जारी रहा. महीने के आखिरी दिनों में कीमती धातुओं के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार में खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है.
Gold Silver Price2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार आज चांदी के दाम स्थिर रहे हैं. चांदी का भाव 2,45,000 रुपये प्रति किलो पर कायम रहा. वहीं सोने की कीमत में करीब 900 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हल्की नरमी देखने को मिली.
Gold Silver Price3/7
ताजा भाव के मुताबिक शुद्ध सोना अब 1,52,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,42,900 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन हो रहा है.
Gold Silver Price4/7
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की हलचल बनी रही. कुछ लोग केवल नए रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने कीमतों में आई हल्की गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि बड़ी तेजी या गिरावट नहीं दिखी, लेकिन बाजार में सामान्य गतिविधि जरूर बनी रही.
Gold Silver Price5/7
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी हल्की गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से निवेशक अब सोच-समझकर ही खरीदारी का फैसला कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं.
Gold Silver Price6/7
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय कारणों से नहीं बदलते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. साथ ही भारत में शादी और त्योहारों के सीजन में बढ़ती मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है.
Gold Silver Price7/7
फिलहाल निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार के रुझान को ध्यान से समझें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. सही समय पर की गई खरीदारी ही आगे चलकर बेहतर लाभ दे सकती है.
Tags:
Gold Silver Price
Gold SIlver Rate
rajasthan news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

rajasthan crime news
2

Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम

Sikar News
3

यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

rajasthan crime
4

Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

rajasthan crime
5

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

rajasthan news