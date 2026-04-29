/चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

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ताजा भाव के मुताबिक शुद्ध सोना अब 1,52,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,42,900 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन हो रहा है.