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सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 29, 2026, 06:26 PM|Updated: May 29, 2026, 06:26 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 29 मई 2026 को सोना-चांदी के दाम बढ़े. चांदी ₹4,500 महंगी होकर ₹271,000/किलो और सोना ₹1,500 बढ़कर ₹161,000/10 ग्राम पहुंचा. बाजार में हल्की रौनक रही, ग्राहक रेट को लेकर सतर्क नजर आए.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 29 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं, जिससे बाजार में खरीदारी थोड़ी धीमी रही और ग्राहक रेट को लेकर सावधानी बरतते नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी में ₹4,500 प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹271,000 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने के दाम में भी ₹1,500 प्रति दस ग्राम का उछाल देखने को मिला है.
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ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना आज ₹161,000 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹148,900 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. नए भावों के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री दोनों ही सामान्य रफ्तार से चलती रहीं और ग्राहकों की भीड़ भी बनी रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के नए रेट जानने पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने पहले के मुकाबले दाम बढ़ने के बावजूद खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में कोई बड़ी तेजी या अचानक गिरावट जैसी स्थिति नहीं बनी.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब निवेशक और आम ग्राहक दोनों ही रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग से प्रभावित नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि इनके दामों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन जाता है.
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