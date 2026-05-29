/सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 29 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं, जिससे बाजार में खरीदारी थोड़ी धीमी रही और ग्राहक रेट को लेकर सावधानी बरतते नजर आए.