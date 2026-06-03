/आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 3 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी ₹4,500 सस्ती होकर ₹2,68,500 प्रति किलो और सोना ₹1,300 घटकर ₹1,58,500 प्रति 10 ग्राम पहुंचा. जेवरात सोना ₹1,46,600 रहा.
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जयपुर सराफा बाजार से 3 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी 4,500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि सोने के भाव में 1,300 रुपये प्रति दस ग्राम की कमी आई है. कीमतों में आई इस नरमी के बाद बाजार में ग्राहकों की गतिविधियां सामान्य बनी रहीं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव 2,68,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी के दामों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है. इससे चांदी खरीदने वालों में हल्की उत्सुकता भी नजर आई.
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सोने की बात करें तो शुद्ध सोना आज 1,58,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव 1,46,600 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. सोने की कीमतों में आई कमी के बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना रहा और कारोबार नियमित गति से चलता रहा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रही. कुछ ग्राहक केवल ताजा रेट की जानकारी लेने पहुंचे, जबकि कुछ लोगों ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए खरीदारी करने में रुचि दिखाई. हालांकि पूरे दिन बाजार में किसी बड़ी हलचल या अचानक मांग बढ़ने जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली.
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पिछले कई दिनों से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी तेजी देखने को मिलती है तो कभी कीमतों में गिरावट आ जाती है. यही वजह है कि निवेशकों के साथ-साथ आम लोग भी रोजाना बाजार भाव पर नजर रख रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं होता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों का रुख भी इनकी कीमतों को प्रभावित करता है. इसी कारण इनके भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकारों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. बाजार की चाल को समझकर किया गया निवेश बेहतर साबित हो सकता है. वहीं बिना सही जानकारी के जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकता है.