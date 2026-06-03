/आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 3 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी 4,500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि सोने के भाव में 1,300 रुपये प्रति दस ग्राम की कमी आई है. कीमतों में आई इस नरमी के बाद बाजार में ग्राहकों की गतिविधियां सामान्य बनी रहीं.