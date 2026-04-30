/गोल्ड में आई जबरदस्त तेजी, सिल्वर जस की तस! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के मुताबिक आज चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो पर ही टिकी रही. वहीं सोने की कीमत में करीब 200 रुपये की तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हल्की मजबूती देखने को मिली है.