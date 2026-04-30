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गोल्ड में आई जबरदस्त तेजी, सिल्वर जस की तस! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 30, 2026, 04:49 PM|Updated: Apr 30, 2026, 04:49 PM

Rajasthan Gold Silver Price: 30 अप्रैल 2026 को जयपुर में चांदी 2.45 लाख रु/किलो पर स्थिर रही, जबकि सोना 200 रु महंगा होकर 1.53 लाख रु/10 ग्राम पहुंचा. बाजार में हलचल बनी रही, निवेशक सतर्क नजर आए.

Gold Silver Price1/7
30 अप्रैल 2026 को जयपुर सराफा बाजार से सोना-चांदी के नए भाव सामने आए हैं. महीने के आखिरी दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिससे बाजार में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है. बदलते रेट के बीच खरीदार भी सावधानी के साथ खरीदारी कर रहे हैं.
Gold Silver Price2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के मुताबिक आज चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो पर ही टिकी रही. वहीं सोने की कीमत में करीब 200 रुपये की तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हल्की मजबूती देखने को मिली है.
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ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना आज 1,53,000 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,43,100 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. ये सभी भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी किए गए हैं और बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन हो रहा है.
Gold Silver Price4/7
सुबह से ही सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रही. कुछ लोग सिर्फ नए भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कई ग्राहकों ने बढ़ते दाम के बावजूद खरीदारी भी की. हालांकि बाजार में बहुत बड़ी तेजी नहीं रही, लेकिन सामान्य हलचल जरूर देखने को मिली.
Gold Silver Price5/7
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है. कभी दाम ऊपर जाते हैं तो कभी थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है. इसी वजह से निवेशक अब जल्दबाजी से बचते हुए सोच-समझकर ही फैसला ले रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के भाव सिर्फ स्थानीय बाजार से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर असर पड़ता है. इसके अलावा देश में शादी और त्योहारों के समय बढ़ने वाली मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है.
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फिलहाल निवेशकों को यही सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की चाल को ध्यान में रखते हुए ही खरीदारी करें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर बेहतर फायदा दे सकता है.
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