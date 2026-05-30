/सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

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Gold Silver Rate जयपुर सराफा बाजार से 30 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमती धातुओं के दामों में किसी बड़े बदलाव की जगह हल्की स्थिरता देखने को मिली. चांदी के दाम स्थिर रहे, जबकि सोना करीब ₹1000 प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ. इसके चलते बाजार में खरीदारी थोड़ी सुस्त नजर आई और ग्राहक रेट को लेकर ज्यादा सतर्क दिखे.