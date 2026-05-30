/सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 30 मई 2026 को चांदी ₹271,000 पर स्थिर रही जबकि सोना ₹1000 गिरकर ₹160,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा. बाजार में हल्की सुस्ती रही और ग्राहक सतर्क नजर आए. कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है.
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जयपुर सराफा बाजार से 30 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमती धातुओं के दामों में किसी बड़े बदलाव की जगह हल्की स्थिरता देखने को मिली. चांदी के दाम स्थिर रहे, जबकि सोना करीब ₹1000 प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ. इसके चलते बाजार में खरीदारी थोड़ी सुस्त नजर आई और ग्राहक रेट को लेकर ज्यादा सतर्क दिखे.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव ₹271,000 प्रति किलो पर स्थिर बना रहा. इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी या गिरावट दर्ज नहीं की गई. वहीं सोने के दाम में हल्की नरमी देखने को मिली.
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ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹160,000 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹148,000 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. दामों में आई इस गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री सामान्य रफ्तार से चलती रही, लेकिन ग्राहकों की भीड़ पहले के मुकाबले थोड़ी कम नजर आई.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की हलचल देखने को मिली. कुछ लोग केवल आज के भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में कोई बड़ी तेजी या अचानक गिरावट जैसा माहौल नहीं बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार उतार-चढ़ाव में बने हुए हैं. कभी रेट अचानक ऊपर चले जाते हैं तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब निवेशक और आम ग्राहक दोनों ही रोजाना के भाव पर नजर बनाए रखते हैं.
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जानकारों के अनुसार सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि इनके दामों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर जांच लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.