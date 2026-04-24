/Rajasthan News: राजस्थान सरकार की ये योजनाएं दे रही हैं ₹25 लाख तक मुफ्त इलाज, जानें किसे मिलेगा ये लाभ

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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY)- यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय स्वास्थ्य योजना है, जिसे पहले 'चिरंजीवी योजना' के नाम से जाना जाता था. इसके तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹25 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. अब तक 1.36 करोड़ परिवारों को इस सुरक्षा कवच से जोड़ा जा चुका है. इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों के साथ 1798 से ज्यादा मेडिकल पैकेज शामिल हैं.