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Rajasthan News: राजस्थान सरकार की ये योजनाएं दे रही हैं ₹25 लाख तक मुफ्त इलाज, जानें किसे मिलेगा ये लाभ

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 24, 2026, 04:19 PM|Updated: Apr 24, 2026, 04:19 PM

Rajasthan News: राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत ₹25 लाख का कैशलेस इलाज और निशुल्क जांच-दवा योजना के जरिए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दे रही है. कर्मचारियों के लिए RGHS और आमजन के लिए मुफ्त मेडिकल पैकेज से स्वास्थ्य सेवाएं अब हर घर तक पहुंच रही हैं.

Free medicine scheme Rajasthan1/7
राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं. अब प्रदेश का कोई भी नागरिक पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहेगा. सरकार न केवल ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज दे रही है, बल्कि जांच और दवाइयां भी पूरी तरह मुफ्त कर दी गई हैं.
Free medicine scheme Rajasthan2/7
यहां प्रदेश की उन 4 प्रमुख योजनाओं का विवरण है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही हैं.
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana3/7
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY)- यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय स्वास्थ्य योजना है, जिसे पहले 'चिरंजीवी योजना' के नाम से जाना जाता था. इसके तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹25 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. अब तक 1.36 करोड़ परिवारों को इस सुरक्षा कवच से जोड़ा जा चुका है. इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों के साथ 1798 से ज्यादा मेडिकल पैकेज शामिल हैं.
Free medicine scheme Rajasthan4/7
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी (दवा) राजस्थान योजना-पिछले 15 वर्षों से चल रही यह योजना करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हुई है. इसके तहत कैंसर और लिवर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी अब मुफ्त मिलती हैं. साल 2011 में जो बजट ₹195 करोड़ था, उसे अब बढ़ाकर ₹2788 करोड़ कर दिया गया है. जिला स्तर पर सरकारी औषधि भंडारों और अस्पतालों से ये दवाइयां निशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं.
Chiranjeevi Yojana Rajasthan5/7
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी (जांच) राजस्थान योजना-अक्सर लोग खर्च के डर से एमआरआई या सीटी स्कैन जैसी महंगी जांचें नहीं कराते. इसी समस्या को खत्म करने के लिए यह योजना लागू है. इसके तहत एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन और सभी लैब टेस्ट सरकारी अस्पतालों में फ्री हैं. समय पर जांच होने से बीमारियों का शुरुआती दौर में पता चल पा रहा है, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है.
Free medicine scheme Rajasthan6/7
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS)-यह योजना विशेष रूप से सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए है. बता दें कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, पूर्व और वर्तमान विधायक तथा मंत्री इसके पात्र हैं. पात्र व्यक्ति सरकारी और पैनल में शामिल (Listed) निजी अस्पतालों में कैशलेस ओपीडी और आईपीडी सुविधा ले सकते हैं.
Free medicine scheme Rajasthan7/7
इसके आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rghs.rajasthan.gov.in पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है.उसके बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं.
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