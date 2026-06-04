Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 04, 2026, 07:11 PM|Updated: Jun 04, 2026, 07:11 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. चांदी ₹2,68,500/किलो और शुद्ध सोना ₹1,58,500/10 ग्राम रहा. बाजार में हलचल सामान्य है और निवेशकों की नजर रोजाना के भावों पर टिकी हुई है.

Gold Silver Price1/7

Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 4 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. जहां चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोने के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली. इसके बाद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना रहा और किसी तरह की बड़ी हलचल नजर नहीं आई.
Gold Silver Price2/7

Gold Silver Price

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,62,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी में 6,000 रुपये प्रति किलो की कमी आई है. इस गिरावट के बाद चांदी खरीदने वाले ग्राहकों में थोड़ी हलचल जरूर देखी गई.
Gold Silver Price3/7

Gold Silver Price

वहीं सोने की कीमतों में आज हल्की तेजी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 1,58,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. इसके अलावा जेवरात सोना 1,46,800 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. सोने में आई इस बढ़त के बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल लगभग सामान्य ही रहा.
Gold Silver Price4/7

Gold Silver Price

सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रही. कुछ ग्राहक सिर्फ आज के ताजा भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ने कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में न तो कोई तेज तेजी देखने को मिली और न ही बड़ी गिरावट का असर दिखा.
Gold Silver Price5/7

Gold Silver Price

पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब निवेशक और आम ग्राहक दोनों ही रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
Gold Silver Price6/7

Gold Silver Price

बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. यही कारण है कि इनके दामों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
Gold Silver Price7/7

Gold Silver Price

फिलहाल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि बिना जानकारी के किया गया निवेश कई बार नुकसान भी करा सकता है.
TAGS:
Gold Silver Price
Gold SIlver Rate
Rajasthan News

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सांस लेना भी हुआ मुश्किल! जोधपुर की हवा पहुंची खतरनाक स्तर पर, AQI 245 ने बढ़ाई चिंता
Jodhpur News
2
rAJASTHAN CRIME
3
Rajasthan News
4
Jaipur news
5
Rajasthan Politics