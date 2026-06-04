/चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. चांदी ₹2,68,500/किलो और शुद्ध सोना ₹1,58,500/10 ग्राम रहा. बाजार में हलचल सामान्य है और निवेशकों की नजर रोजाना के भावों पर टिकी हुई है.
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जयपुर सराफा बाजार से 4 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. जहां चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोने के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली. इसके बाद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना रहा और किसी तरह की बड़ी हलचल नजर नहीं आई.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,62,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी में 6,000 रुपये प्रति किलो की कमी आई है. इस गिरावट के बाद चांदी खरीदने वाले ग्राहकों में थोड़ी हलचल जरूर देखी गई.
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वहीं सोने की कीमतों में आज हल्की तेजी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 1,58,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. इसके अलावा जेवरात सोना 1,46,800 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. सोने में आई इस बढ़त के बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल लगभग सामान्य ही रहा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रही. कुछ ग्राहक सिर्फ आज के ताजा भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ने कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में न तो कोई तेज तेजी देखने को मिली और न ही बड़ी गिरावट का असर दिखा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब निवेशक और आम ग्राहक दोनों ही रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. यही कारण है कि इनके दामों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि बिना जानकारी के किया गया निवेश कई बार नुकसान भी करा सकता है.