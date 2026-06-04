/चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 4 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. जहां चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोने के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली. इसके बाद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना रहा और किसी तरह की बड़ी हलचल नजर नहीं आई.