/धड़ाम से लुढ़के सोना-चांदी के दाम, राजस्थान के सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

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4 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार से सोना और चांदी के नए भाव सामने आए हैं. आज बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. महीने की शुरुआत के बाद से लगातार रेट में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, इसलिए लोग हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.