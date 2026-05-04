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धड़ाम से लुढ़के सोना-चांदी के दाम, राजस्थान के सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 04, 2026, 05:33 PM|Updated: May 04, 2026, 05:33 PM

Rajasthan Gold Silver Price: 4 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार में सोना 1000 रुपये और चांदी 2000 रुपये सस्ती रही. शुद्ध सोना 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,51,000 रुपये प्रति किलो रही. बाजार में हल्की गिरावट के बीच खरीदारी सामान्य रही.

Gold Silver Price1/7
4 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार से सोना और चांदी के नए भाव सामने आए हैं. आज बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. महीने की शुरुआत के बाद से लगातार रेट में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, इसलिए लोग हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी के दाम में अच्छी-खासी कमी दर्ज की गई है. चांदी करीब 2000 रुपये सस्ती होकर 2,51,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है और दाम करीब 1000 रुपये नीचे आए हैं.
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आज के ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना 1,52,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर चल रहा है. इसके अलावा जेवरात बनाने वाला सोना 1,42,600 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीद-बिक्री इन्हीं रेट के आधार पर हो रही है और दुकानदार भी ग्राहकों को इसी हिसाब से दाम बता रहे हैं.
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सुबह से ही सराफा बाजार में सामान्य गतिविधि देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कई ग्राहकों ने दाम कम होने का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रही, लेकिन बाजार में हलचल बनी रही.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के रेट लगातार बदल रहे हैं. कभी कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं तो कभी गिरावट आ जाती है. ऐसे में अब ज्यादातर लोग जल्दीबाजी में खरीदारी करने से बच रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय कारणों से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक माहौल का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी वजह से रोजाना रेट में बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल एक्सपर्ट यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर चेक करें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
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