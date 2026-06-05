/औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मची खलबली! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 5 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में मिला-जुला रुख रहा. चांदी 3500 रुपए सस्ती होकर 2,63,000 रु/किलो रही, जबकि सोना 1000 रुपए गिरकर 1,57,700 रु/10 ग्राम दर्ज हुआ. बाजार में कारोबार सामान्य रहा.
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जयपुर सराफा बाजार से 5 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में अलग-अलग रुझान देखने को मिला. चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोने की कीमतों में हल्की कमी का असर भी नजर आया. कुल मिलाकर बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं रही और कारोबार सामान्य बना रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,63,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी करीब 3,500 रुपये प्रति किलो सस्ती रही. इस गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी करने वालों के बीच हल्की हलचल जरूर देखने को मिली.
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वहीं सोने की बात करें तो आज इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 1,57,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 1,000 रुपये की कमी आई है. वहीं जेवरात वाला सोना 1,45,800 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. दाम घटने के बावजूद बाजार में बड़ी तेजी से खरीदारी का माहौल नहीं बना.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही सामान्य रही. कुछ ग्राहक सिर्फ आज के रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ने हल्की खरीदारी भी की. लेकिन पूरे दिन बाजार में न तो तेज तेजी दिखी और न ही किसी बड़ी गिरावट का असर महसूस हुआ.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी कीमतें नीचे आ जाती हैं. इसी वजह से अब आम ग्राहक और निवेशक दोनों ही रोजाना के भाव पर नजर बनाए हुए हैं और सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के रेट सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, और वैश्विक आर्थिक हालात भी इनकी कीमतों पर सीधा असर डालते हैं. यही कारण है कि इनमें रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि बिना जानकारी के की गई खरीदारी कई बार नुकसान भी करा सकती है.