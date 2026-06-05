/औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मची खलबली! जानें ताजा भाव

1 /7

Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 5 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में अलग-अलग रुझान देखने को मिला. चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोने की कीमतों में हल्की कमी का असर भी नजर आया. कुल मिलाकर बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं रही और कारोबार सामान्य बना रहा.