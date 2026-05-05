/राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

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5 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार से सोना और चांदी के नए ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारी करने वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. पिछले कुछ दिनों से लगातार कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.