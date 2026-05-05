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राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 05, 2026, 05:46 PM|Updated: May 05, 2026, 05:46 PM

Rajasthan Gold Silver Price: 5 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में गिरावट रही. चांदी ₹2,47,000 प्रति किलो और सोना ₹1,51,500 प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ. जेवरात सोना ₹1,41,700 रहा. कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, बाजार में हल्की खरीदारी दिखी.

Gold Silver Price1/7
5 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार से सोना और चांदी के नए ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारी करने वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. पिछले कुछ दिनों से लगातार कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
Gold Silver Price2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, आज चांदी के दाम में अच्छी गिरावट दर्ज की गई है. चांदी करीब 4,000 रुपये सस्ती होकर 2,47,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के रेट में भी नरमी देखने को मिली है और इसमें करीब 1,000 रुपये की गिरावट आई है.
Gold Silver Price3/7
आज के ताजा भाव के मुताबिक शुद्ध सोना 1,51,500 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. इसके अलावा जेवरात बनाने वाला सोना 1,41,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर दर्ज किया गया है. इन्हीं रेट के आधार पर आज पूरे बाजार में खरीद और बिक्री हो रही है और दुकानदार भी ग्राहकों को यही भाव बता रहे हैं.
Gold Silver Price4/7
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की हलचल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के भाव जानने के लिए पहुंचे, तो वहीं कुछ ग्राहकों ने दाम में आई गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि बाजार में ज्यादा भीड़ नहीं रही, लेकिन आम दिनों की तरह लेन-देन चलता रहा.
Gold Silver Price5/7
पिछले कई दिनों से सोना और चांदी के दाम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी कीमतें नीचे चली जाती हैं. इसी वजह से अब लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी के रेट सिर्फ स्थानीय कारणों से नहीं बदलते, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि हर दिन इनके दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकार यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बाजार के ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
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