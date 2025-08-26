55 साल की उम्र में 17वीं बार दिया बच्चे को जन्म, पिता की खुशी का नहीं कोई ठिकाना
Udaipur News: उदयपुर के झाड़ोल में 55 वर्षीय रेखा कालबेलिया ने 17वीं संतान को जन्म देकर जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी दावों की पोल खोल दी. गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी से जूझ रहे इस परिवार की हालत बदतर है. यह मामला सिस्टम की असफलता उजागर करता है.
Published: Aug 26, 2025, 17:24 IST | Updated: Aug 26, 2025, 17:24 IST
हम दो हमारे दो
बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए वर्षो पहले सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया. आम जन को इसके प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य महकमा हर वर्ष करोड़ों रूपये खर्च कर बडे-बडे दावे करता है. लेकिन उदयपुर के आदिवासी अंचल झाड़ोल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो इस सारे दावों की पोल खोल रहा है.
17वीं संतान को जन्म
उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख आप भी अचंभित रह जाएंगे. हॉस्पिटल के बीएड पर बैठी यह 55 वर्षीय महिला रेखा कालबेलिया है. यह किसी बीमारी का उपचार करवाने के लिए हॉस्पिटल में नही आई है. बल्कि इसने आज अपने 17वीं संतान को जन्म दिया है. जी हां सही सुना आपने रेखा इससे पहले 16 बच्चों को जन्म दे चुकी है.