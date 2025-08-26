55 साल की उम्र में 17वीं बार दिया बच्चे को जन्म, पिता की खुशी का नहीं कोई ठिकाना

उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख आप भी अचंभित रह जाएंगे. हॉस्पिटल के बीएड पर बैठी यह 55 वर्षीय महिला रेखा कालबेलिया है. यह किसी बीमारी का उपचार करवाने के लिए हॉस्पिटल में नही आई है. बल्कि इसने आज अपने 17वीं संतान को जन्म दिया है. जी हां सही सुना आपने रेखा इससे पहले 16 बच्चों को जन्म दे चुकी है.