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अर्श से फर्श पर गिरे सोना-चांदी के भाव! इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 06, 2026, 04:13 PM|Updated: Jun 06, 2026, 04:13 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 6 जून 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 10,000 रुपये टूटकर 2.53 लाख रुपये प्रति किलो और शुद्ध सोना 2,700 रुपये सस्ता होकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. बाजार में कारोबार सामान्य रहा.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 6 जून 2026 के सोना-चांदी के नए भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. खासतौर पर चांदी के भाव में बड़ी कमी दर्ज की गई, जबकि सोना भी सस्ता हुआ है. हालांकि कीमतों में इस बदलाव के बावजूद बाजार में कारोबार सामान्य ही बना रहा और किसी तरह की विशेष हलचल देखने को नहीं मिली.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी का भाव 2,53,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी में 10,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट आई है. कीमतों में आई इस कमी के बाद कुछ खरीदार बाजार की ओर जरूर आकर्षित हुए, लेकिन खरीदारी का माहौल बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखा.
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सोने की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली. शुद्ध सोना 1,55,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जो पिछले दिन के मुकाबले 2,700 रुपये सस्ता रहा. वहीं जेवरात सोने का भाव 1,43,400 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. सोने के दाम घटने के बावजूद बाजार में खरीदारी सामान्य गति से ही होती रही.
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शनिवार को सुबह से ही सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रही. कुछ लोग सिर्फ ताजा भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठाते हुए खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में कोई असाधारण तेजी या भीड़ देखने को नहीं मिली.
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पिछले कई दिनों से सोना और चांदी दोनों के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. ऐसे में निवेशक और ग्राहक दोनों ही बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
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विशेषज्ञों का मानना है कि सोना-चांदी के भाव केवल स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों का रुझान भी इनके दामों को प्रभावित करता है. इसी वजह से इनके रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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जानकारों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. बाजार की सही स्थिति समझकर किया गया निवेश भविष्य में बेहतर लाभ दे सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.
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