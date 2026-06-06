/अर्श से फर्श पर गिरे सोना-चांदी के भाव! इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप

1 /7

Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 6 जून 2026 के सोना-चांदी के नए भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. खासतौर पर चांदी के भाव में बड़ी कमी दर्ज की गई, जबकि सोना भी सस्ता हुआ है. हालांकि कीमतों में इस बदलाव के बावजूद बाजार में कारोबार सामान्य ही बना रहा और किसी तरह की विशेष हलचल देखने को नहीं मिली.