/राजस्थान में हिला सराफा बाजार, सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 7 मई 2026 को सोना-चांदी के दाम बढ़े. चांदी ₹7200 महंगी होकर ₹2,61,000/किलो और सोना ₹1600 बढ़कर ₹1,56,000/10 ग्राम पहुंचा. बाजार में हलचल रही, एक्सपर्ट्स ने खरीद से पहले रेट चेक करने की सलाह दी.
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जयपुर सराफा बाजार से 7 मई 2026 को सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. पिछले कुछ दिनों से लगातार रेट में उतार-चढ़ाव चल रहा है, जिसकी वजह से लोग हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी में करीब 7200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद चांदी का भाव 2,61,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है और इसमें लगभग 1600 रुपये का इजाफा हुआ है.
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आज के ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना 1,56,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,45,900 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीद-बिक्री इन्हीं रेट के आधार पर हो रही है और दुकानदार भी ग्राहकों को इसी हिसाब से दाम बता रहे हैं.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में सामान्य हलचल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने जल्दबाजी में खरीदारी भी की, क्योंकि उन्हें आगे और दाम बढ़ने की आशंका लग रही थी. हालांकि बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन लेन-देन का काम लगातार चलता रहा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब ज्यादातर लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय कारणों पर निर्भर नहीं करते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती या कमजोरी और वैश्विक आर्थिक हालात का सीधा असर इनकी कीमतों पर पड़ता है. इसी वजह से रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.