/राजस्थान में हिला सराफा बाजार, सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! जानें ताजा भाव

1 /7

जयपुर सराफा बाजार से 7 मई 2026 को सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. पिछले कुछ दिनों से लगातार रेट में उतार-चढ़ाव चल रहा है, जिसकी वजह से लोग हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.