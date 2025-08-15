जयपुर से लेकर बांसवाड़ा तक, स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में डूबे शहर देखें ये तस्वीरें..
Independence Day 2025: राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया. जयपुर, बाड़मेर, झालावाड़, डूंगरपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा सहित अन्य शहरों में अधिकारियों ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रतिभाओं को सम्मानित किया.
Published: Aug 15, 2025, 12:58 IST | Updated: Aug 15, 2025, 12:58 IST
कोटपूतली
स्वतंत्रता दिवस पर कोटपूतली में धूमधाम से समारोह मनाया गया. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.
अलवर
वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए 26 प्रतिभाओं और वीरांगनाओं को सम्मानित किया, तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया.