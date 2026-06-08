/सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 8 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. खास बात यह रही कि चांदी में बड़ी कमी दर्ज हुई, जबकि सोना भी सस्ता हुआ है. इसके बावजूद बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी और कारोबार सामान्य ही चलता रहा.