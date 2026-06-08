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सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 08, 2026, 05:52 PM|Updated: Jun 08, 2026, 05:52 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 8 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी 5000 रुपए सस्ती होकर 2,48,000 रु/किलो रही, जबकि सोना 800 रुपए गिरकर 1,54,200 रु/10 ग्राम रहा. बाजार में कारोबार सामान्य रहा, कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 8 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. खास बात यह रही कि चांदी में बड़ी कमी दर्ज हुई, जबकि सोना भी सस्ता हुआ है. इसके बावजूद बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी और कारोबार सामान्य ही चलता रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,48,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी दिन की तुलना में चांदी में करीब 5,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है. कीमत घटने के बाद कुछ ग्राहकों की दिलचस्पी जरूर बढ़ी, लेकिन बाजार में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली.
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वहीं सोने के रेट में भी आज नरमी बनी रही. शुद्ध सोना 1,54,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 800 रुपये की कमी दर्ज की गई है. इसके साथ ही जेवरात सोने का भाव 1,42,600 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. सोने की कीमत कम होने के बावजूद खरीदारी में कोई बड़ा उछाल नहीं आया.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में आम दिनों जैसी ही रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने हल्की-फुल्की खरीदारी भी की. लेकिन पूरे दिन बाजार में न तो तेज भीड़ दिखी और न ही किसी तरह की बड़ी खरीदारी का माहौल बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी भाव नीचे चले जाते हैं. इसी वजह से अब लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं और रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान भी इनके भाव पर सीधा असर डालते हैं. यही कारण है कि कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदे का सौदा साबित हो सकता है, जबकि बिना जानकारी के की गई खरीदारी कई बार नुकसान भी करा सकती है.
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