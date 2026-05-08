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राजस्थान में चांदी ने छुआ आसामान, सोना धड़ाम से नीचे, सराफा बाजार में मचा धमाल!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 08, 2026, 06:06 PM|Updated: May 08, 2026, 06:06 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 8 मई 2026 को चांदी ₹2,500 महंगी होकर ₹2,63,500 प्रति किलो पहुंची, जबकि सोना ₹1,000 सस्ता होकर शुद्ध ₹1,55,000 और जेवरात ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम रहा. लगातार उतार-चढ़ाव के बीच खरीदारी सोच-समझकर करने की सलाह दी जा रही है.

Gold Silver Rate1/7
जयपुर सराफा बाजार से 8 मई 2026 को सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. चांदी जहां महंगी हुई है, वहीं सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बदलते रेट की वजह से खरीदार भी अब हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
Gold Silver Rate2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी में करीब ₹2,500 प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है. इसके बाद चांदी का भाव ₹2,63,500 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं दूसरी तरफ सोना आज सस्ता हुआ है और इसमें करीब ₹1,000 की गिरावट दर्ज की गई है.
Gold Silver Rate3/7
आज के ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना ₹1,55,000 प्रति दस ग्राम पर आ गया है. वहीं जेवरात वाला सोना ₹1,45,000 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीद-बिक्री इसी रेट के हिसाब से चल रही है और दुकानदार भी ग्राहकों को यही भाव बता रहे हैं.
Gold Silver Rate4/7
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की-फुल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने पहुंचे, जबकि कुछ ने भाव में बदलाव देखते हुए तुरंत खरीदारी भी कर ली. हालांकि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रही, लेकिन कारोबार लगातार चलता रहा.
Gold Silver Rate5/7
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी गिरावट, इसी वजह से लोग अब जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय थोड़ा सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं.
Gold Silver Rate6/7
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय वजहों से नहीं बदलतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का सीधा असर इन पर पड़ता है, जिससे रोजाना रेट में बदलाव देखने को मिलता है.
Gold Silver Rate7/7
फिलहाल जानकारों की यही सलाह है कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदे का सौदा बन सकता है, जबकि बिना सोचे-समझे खरीदारी कभी-कभी नुकसान भी करा सकती है.
Tags:
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