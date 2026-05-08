/राजस्थान में चांदी ने छुआ आसामान, सोना धड़ाम से नीचे, सराफा बाजार में मचा धमाल!

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जयपुर सराफा बाजार से 8 मई 2026 को सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. चांदी जहां महंगी हुई है, वहीं सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बदलते रेट की वजह से खरीदार भी अब हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.