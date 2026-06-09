/सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 9 जून 2026 को सोना और चांदी दोनों के दामों में तेजी रही. चांदी 4000 रुपये और सोना 1300 रुपये महंगा हुआ. बाजार में कारोबार सामान्य रहा, लेकिन निवेशक सावधानी से खरीदारी कर रहे हैं.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 9 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है. खास बात यह रही कि चांदी और सोना दोनों ही महंगे हुए हैं. इसके बावजूद बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी और कारोबार सामान्य तरीके से चलता रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी का भाव 2,52,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी में करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में खरीदारी बहुत तेज नहीं रही, लेकिन कुछ ग्राहकों की दिलचस्पी जरूर देखने को मिली.
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सोने की कीमतों में भी आज तेजी दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 1,55,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 1,300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 1,43,800 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम बढ़ने के बावजूद खरीदारी में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई और बाजार में रफ्तार सामान्य ही बनी रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में आम दिनों जैसा माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने जरूरत के हिसाब से हल्की खरीदारी भी की. लेकिन पूरे दिन न तो ज्यादा भीड़ दिखी और न ही किसी तरह की बड़ी खरीदारी का माहौल बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी दोनों के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब आम लोग और निवेशक दोनों ही काफी सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं और रोजाना के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी के रेट सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की रणनीति भी इन कीमतों को प्रभावित करती है. इसी कारण इन धातुओं के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहता है.
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फिलहाल जानकारों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.