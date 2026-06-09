/सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी का भाव 2,52,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी में करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में खरीदारी बहुत तेज नहीं रही, लेकिन कुछ ग्राहकों की दिलचस्पी जरूर देखने को मिली.