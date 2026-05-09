/राजस्थान में सोना चांदी औंधे मुंह गिरे नीचे! जल्दी से खरीद लें गोल्ड-सिल्वर

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार (9 मई 2026) में सोना-चांदी के भाव में हल्का बदलाव रहा. चांदी ₹1000 गिरकर ₹2,62,500 प्रति किलो, सोना ₹200 टूटकर ₹1,54,800 प्रति 10 ग्राम रहा. जेवरात सोना ₹1,44,800. बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है.
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जयपुर सराफा बाजार से 9 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. चांदी जहां सस्ती हुई है, वहीं सोने के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बदलते रेट की वजह से खरीदार अब हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार आज चांदी में करीब ₹1,000 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का भाव ₹2,62,500 प्रति किलो पर आ गया है. वहीं दूसरी ओर सोने के दाम में भी नरमी देखने को मिली है और इसमें करीब ₹200 की कमी आई है.
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आज के ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना ₹1,54,800 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात वाला सोना ₹1,44,800 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीद और बिक्री इसी रेट के आधार पर हो रही है और दुकानदार ग्राहकों को यही भाव बता रहे हैं.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ने रेट में बदलाव को देखते हुए तुरंत खरीदारी भी कर ली. हालांकि भीड़ ज्यादा नहीं रही, लेकिन कारोबार सामान्य रूप से चलता रहा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी तेजी तो कभी गिरावट, इसी वजह से लोग अब जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय कारणों से नहीं बदलतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का सीधा असर इन पर पड़ता है, जिससे रोजाना भाव में बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकारों की यही सलाह है कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदे का सौदा बन सकता है, जबकि बिना सोचे-समझे की गई खरीदारी कभी-कभी नुकसान भी करा सकती है.