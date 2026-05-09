/राजस्थान में सोना चांदी औंधे मुंह गिरे नीचे! जल्दी से खरीद लें गोल्ड-सिल्वर

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जयपुर सराफा बाजार से 9 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. चांदी जहां सस्ती हुई है, वहीं सोने के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बदलते रेट की वजह से खरीदार अब हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.