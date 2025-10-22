अलवर का MBBS छात्र रूस में लापता, नदी किनारे मिले कपड़े, परिवार में हड़कंप
Alwar Boy Missing In Russia: अलवर के अजीत सिंह चौधरी रूस में तीन दिन से लापता हैं. उनका मोबाइल बंद है, नदी किनारे कुछ कपड़े और सामान मिले. परिवार ने भारतीय दूतावास और पुलिस से मदद मांगी है. इसी के साथ ही लापता अजीत चौधरी की खोज जारी है.
Published: Oct 22, 2025, 01:32 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 01:32 PM IST
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कफानवाड़ा के रहने वाले अजीत सिंह चौधरी तीन दिन से रूस में लापता हैं. अजीत वहां के Bashkir State Medical University, UFA में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे.
परिवार के अनुसार, अजीत से 19 अक्टूबर की रात 11 बजे तक आखिरी बार संपर्क हुआ था. इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया. हाल ही में नदी के किनारे अजीत के कुछ कपड़े और निजी सामान मिले हैं, जिससे परिवार में चिंता और भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है. परिजन यह मान रहे हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है.