अलवर का MBBS छात्र रूस में लापता, नदी किनारे मिले कपड़े, परिवार में हड़कंप

परिवार के अनुसार, अजीत से 19 अक्टूबर की रात 11 बजे तक आखिरी बार संपर्क हुआ था. इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया. हाल ही में नदी के किनारे अजीत के कुछ कपड़े और निजी सामान मिले हैं, जिससे परिवार में चिंता और भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है. परिजन यह मान रहे हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है.