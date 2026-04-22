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अलवर-जोधपुर में एक साथ फूटा अपराध का तूफान! छेड़छाड़ से लेकर अस्पताल हिंसा तक मचा हड़कंप, पढ़ें आज की टॉप क्राइम स्टोरीज

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 22, 2026, 07:10 PM|Updated: Apr 22, 2026, 07:10 PM

Rajasthan Top Crime Stories: अलवर-जोधपुर में छेड़छाड़, मारपीट, अस्पताल हिंसा और जमीन विवाद जैसी कई बड़ी घटनाएं सामने आईं. वहीं अलवर में अपहरण और बीकानेर में ड्रोन से 70 करोड़ की हेरोइन बरामद होने से हड़कंप मच गया, पुलिस जांच में जुटी है.

Rajasthan Top Crime Stories1/7
राजस्थान के अलग-अलग जिलों में सामने आई ताजा घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. अलवर में छेड़छाड़ के बाद हिंसक झड़प से लेकर जोधपुर अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हमला, थानागाजी में पार्षद पर जानलेवा हमला और अलवर में बुजुर्ग महिला के अपहरण तक कई गंभीर मामले सामने आए हैं. वहीं बीकानेर बॉर्डर पर ड्रोन से आई नशे की बड़ी खेप ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. अलग-अलग घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Rajasthan Top Crime Stories2/7
अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के सालमपुर गांव में एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का मामला अचानक हिंसक हो गया. आरोप है कि बालिका को रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की गई और मोबाइल देने का दबाव बनाया गया. जब पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को बताया, तो पिता और चाचा शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचे. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा.
Rajasthan Top Crime Stories3/7
जयपुर में यातायात पुलिस ने वीआईपी कल्चर से जुड़ा एक मामला पकड़ा. हाथोज इलाके में एक कार पर अवैध रूप से “विधायक” की नेमप्लेट लगी मिली. जांच में पता चला कि चालक खुद को हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य का करीबी बता रहा था और पुलिसकर्मी को पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश भी की गई. पुलिस ने कार को जब्त कर कालवाड़ थाने में खड़ा कर दिया और झोटवाड़ा निवासी श्याम को हिरासत में लिया.
Rajasthan Top Crime Stories4/7
अलवर के थानागाजी में जमीन विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया. नगर पालिका पार्षद कपिल मीणा पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं. आरोप है कि उन्हें जमीन दिखाने के बहाने बुलाया गया और फिर कार से टक्कर मारकर लाठी-डंडों से हमला किया गया. घटना के बाद उन्हें अस्पताल रेफर किया गया, जबकि पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.
Rajasthan Top Crime Stories5/7
जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान कुछ बदमाश जबरन घुस आए. आरोपियों ने नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की, जिससे मरीज की जान भी खतरे में पड़ गई. घटना के बाद स्टाफ ने मामला दर्ज कराया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
Rajasthan Top Crime Stories6/7
अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में आधी रात को एक 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अपहरण कर लूटपाट की घटना ने सनसनी फैला दी. बदमाश महिला को घर से उठाकर 16 किलोमीटर दूर फेंक गए. महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद अस्पताल में इलाज जारी है. आरोपियों ने सोने-चांदी के जेवर और नकदी भी लूट ली.
Rajasthan Top Crime Stories7/7
बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आई 70 करोड़ रुपये की 14 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी गई. स्कूटी सवार तस्कर नीलगाय से टकराकर घायल हो गया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया. इस घटना ने सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं.
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