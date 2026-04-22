/अलवर-जोधपुर में एक साथ फूटा अपराध का तूफान! छेड़छाड़ से लेकर अस्पताल हिंसा तक मचा हड़कंप, पढ़ें आज की टॉप क्राइम स्टोरीज

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अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के सालमपुर गांव में एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का मामला अचानक हिंसक हो गया. आरोप है कि बालिका को रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की गई और मोबाइल देने का दबाव बनाया गया. जब पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को बताया, तो पिता और चाचा शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचे. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा.