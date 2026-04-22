/Rajasthan News: अलवर में खौफनाक मंजर, बिजली के पोल से टकराने पर 11KV लाइन गिरते ही धधकर जली कार

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हादसे की सूचना मिलते ही कठूमर थाना पुलिस और खेरली से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायरमैन अंकुश शर्मा और उनकी टीम ने पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से करीब आधे घंटे तक पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया.जब तक आग बुझी, तब तक कार लोहे के ढांचे (कंकाल) में तब्दील हो चुकी थी. मौके पर जमा भीड़ और अफरा-तफरी को देखते हुए पुलिस ने यातायात सुचारू कराया.