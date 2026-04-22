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Rajasthan News: अलवर में खौफनाक मंजर, बिजली के पोल से टकराने पर 11KV लाइन गिरते ही धधकर जली कार

Edited byArti PatelReported byJugal Kishore
Published: Apr 22, 2026, 09:40 AM|Updated: Apr 22, 2026, 09:40 AM

Rajasthan News: कठूमर में बारात से लौट रही कार बिजली पोल से टकरा गई, जिससे 11 केवी लाइन कार पर गिर पड़ी. शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में कार जलकर राख हो गई, लेकिन सवार 6 लोग समय रहते बाहर निकलकर सुरक्षित बच गए.

Alwar Power Pole Car Accident1/5
सोमवार की काली रात अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में किसी बड़े मातम में बदल सकती थी, लेकिन समय रहते दिखाई गई सतर्कता ने 6 जिंदगियों को बचा लिया. टीकरी और हुल्याना के बीच एक भीषण सड़क हादसे में एक कार बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद 11 केवी की हाईटेंशन लाइन ऊपर गिरने से कार धू-धू कर जल उठी.
Alwar Power Pole Car Accident2/5
बयाना के खेड़ा गरासिया निवासी अनूप जाटव अपने साथियों के साथ कांकरोली में एक शादी समारोह से लौट रहे थे. रात करीब 1 बजे स्वामी बाबा आश्रम के पास एक तीखे मोड़ पर कार अचानक अनियंत्रित हो गई. रफ्तार अधिक होने के कारण कार सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे में जा घुसी.
Alwar Power Pole Car Accident3/5
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा हिल गया और ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर सीधे कार की छत पर गिर पड़ा. बता दें कि हाईटेंशन लाइन गिरते ही जोरदार धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ. देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई.
Alwar Power Pole Car Accident4/5
इस खौफनाक मंजर के बीच कार में सवार 6 लोगों ने गजब की फुर्ती दिखाई. आग के तेजी से फैलने से पहले ही सभी लोग खिड़कियां खोलकर बाहर कूद गए. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 'अगर वे चंद सेकंड और अंदर रह जाते, तो करंट या आग की चपेट में आने से किसी का भी बचना नामुमकिन था.'
Alwar Power Pole Car Accident5/5
हादसे की सूचना मिलते ही कठूमर थाना पुलिस और खेरली से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायरमैन अंकुश शर्मा और उनकी टीम ने पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से करीब आधे घंटे तक पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया.जब तक आग बुझी, तब तक कार लोहे के ढांचे (कंकाल) में तब्दील हो चुकी थी. मौके पर जमा भीड़ और अफरा-तफरी को देखते हुए पुलिस ने यातायात सुचारू कराया.
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