/रणथंभौर जा रहे हैं तो इस 1200 साल पुराने मंदिर में दर्शन करना न भूलें, जहां उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

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Amreshwar Mahadev Ranthambore राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों और ऊंची हरी-भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा अलौकिक स्थान है, जहां कदम रखते ही आत्मिक शांति की अनुभूति होती है. हम बात कर रहे हैं 'अमरेश्वर महादेव' मंदिर की. लगभग 1200 वर्ष प्राचीन यह रहस्यमयी गुफा मंदिर न केवल अगाध आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी बेमिसाल प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी पूरे प्रदेश में विख्यात है.