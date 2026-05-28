/रणथंभौर जा रहे हैं तो इस 1200 साल पुराने मंदिर में दर्शन करना न भूलें, जहां उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

Rajasthan Famous Temple: सवाई माधोपुर में रणथंभौर मार्ग पर स्थित 1200 वर्ष पुराना अमरेश्वर महादेव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. घने जंगलों के बीच बसे इस गुफा मंदिर के शिवलिंग पर प्राकृतिक जलधारा स्वयं टपकती है. मानसून में यहां बहने वाला झरना इसे बेहद खूबसूरत बनाता है.
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Amreshwar Mahadev Ranthambore
राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों और ऊंची हरी-भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा अलौकिक स्थान है, जहां कदम रखते ही आत्मिक शांति की अनुभूति होती है. हम बात कर रहे हैं 'अमरेश्वर महादेव' मंदिर की. लगभग 1200 वर्ष प्राचीन यह रहस्यमयी गुफा मंदिर न केवल अगाध आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी बेमिसाल प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी पूरे प्रदेश में विख्यात है.
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Amreshwar Mahadev Ranthambore
यदि आप रणथंभौर के जंगलों की सैर पर निकल रहे हैं, तो वन्यजीवों के दीदार के साथ-साथ इस पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन करना आपके सफर को बेहतरीन बना देगा.
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Amreshwar Mahadev Ranthambore
अमरेश्वर महादेव मंदिर के कई ऐसे पहलू हैं जो इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग और खास बनाते हैं.इस गुफा मंदिर की सबसे बड़ी और चमत्कारी विशेषता यह है कि यहां स्थापित प्राचीन शिवलिंग पर एक प्राकृतिक जल स्रोत से चौबीसों घंटे, बारह महीने निरंतर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं. प्रकृति द्वारा किए जाने वाले इस अनवरत जलाभिषेक को देखना एक अद्भुत अनुभव है.
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मानसून के दस्तक देते ही इस पूरे इलाके की कायापलट हो जाती है. पहाड़ियों से कलकल करता हुआ एक खूबसूरत प्राकृतिक झरना बहने लगता है. चारों तरफ फैली हरी-भरी चादर और झरने की गूंज के कारण यह जगह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन जाती है.
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यूं तो यहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहां का नजारा देखने लायक होता है. इस दौरान यहां एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहां दूर-दूर से आए श्रद्धालु रात भर चलने वाले भजनों और जागरण में लीन रहते हैं.
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Amreshwar Mahadev Ranthambore
यह पवित्र स्थल सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर रणथंभौर मुख्य मार्ग पर स्थित है.मुख्य सड़क से मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 1 किलोमीटर का सफर घने जंगल और पथरीली पगडंडियों के बीच से होकर तय करना पड़ता है. यह पैदल ट्रैक बेहद रोमांचक और प्रकृति के करीब ले जाने वाला है.
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Amreshwar Mahadev Ranthambore
स्टेशन या शहर के मुख्य हिस्सों से आप स्थानीय ऑटो, निजी वाहनों या रणथंभौर रोड पर चलने वाली शेयरिंग जीप के माध्यम से आसानी से मुख्य मार्ग तक पहुंच सकते हैं, और फिर वहां से पैदल यात्रा का आनंद ले सकते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.