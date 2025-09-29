दिवाली और छठ पर त्योहारों पर घर लौटना होगा आसान, जयपुर होकर गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

Amrit Bharat Express Train News: जयपुर होकर चलने वाली प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो गई है. दरभंगा से मदार (अजमेर) जाने वाली यह ट्रेन आम यात्रियों को वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाएं देगी. इसकी नियमित सेवा 3 अक्टूबर से शुरू होगी.