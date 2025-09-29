दिवाली और छठ पर त्योहारों पर घर लौटना होगा आसान, जयपुर होकर गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
Amrit Bharat Express Train News: जयपुर होकर चलने वाली प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो गई है. दरभंगा से मदार (अजमेर) जाने वाली यह ट्रेन आम यात्रियों को वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाएं देगी. इसकी नियमित सेवा 3 अक्टूबर से शुरू होगी.
Published: Sep 29, 2025, 12:28 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 12:28 PM IST
1/7
अमृत भारत एक्सप्रेस
1/7
जयपुर के लिए खुशखबरी: प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज से होगी शुरू जयपुर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जयपुर से होकर गुजरेगी.
2/7
तय दूरी
2/7
बिहार के दरभंगा से अजमेर के मदार के बीच चलने वाली इस ट्रेन को आज, सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन मंगलवार को जयपुर पहुंचेगी.