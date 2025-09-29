Zee Rajasthan
दिवाली और छठ पर त्योहारों पर घर लौटना होगा आसान, जयपुर होकर गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

Amrit Bharat Express Train News: जयपुर होकर चलने वाली प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो गई है. दरभंगा से मदार (अजमेर) जाने वाली यह ट्रेन आम यात्रियों को वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाएं देगी. इसकी नियमित सेवा 3 अक्टूबर से शुरू होगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 29, 2025, 12:28 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 12:28 PM IST
जयपुर के लिए खुशखबरी: प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज से होगी शुरू जयपुर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जयपुर से होकर गुजरेगी.
बिहार के दरभंगा से अजमेर के मदार के बीच चलने वाली इस ट्रेन को आज, सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन मंगलवार को जयपुर पहुंचेगी.