आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने हाल ही में राजस्थान के दो प्रमुख ऐतिहासिक किलों की यात्रा की. वे सोशल मीडिया पर अपनी यात्राओं के अनुभव साझा करते रहते हैं और इस बार उन्होंने चित्तौड़गढ़ किला और कुम्भलगढ़ किला का दौरा किया. आनंद महिंद्रा ने बताया कि उन्होंने 10 साल की उम्र में पहली बार चित्तौड़गढ़ किला देखा था और अब फिर से वहां जाना उनके लिए एक विशेष अनुभव रहा.