आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!

Rajasthan Tourism: आनंद महिंद्रा ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और कुम्भलगढ़ किला का दौरा किया. चित्तौड़गढ़ वीरता और बलिदान की गाथा है, जबकि कुम्भलगढ़ अपनी 38 किमी लंबी दीवार और अजेयता के लिए प्रसिद्ध है. ये किले भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 15, 2025, 08:05 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 08:05 PM IST
Rajasthan Tourism

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने हाल ही में राजस्थान के दो प्रमुख ऐतिहासिक किलों की यात्रा की. वे सोशल मीडिया पर अपनी यात्राओं के अनुभव साझा करते रहते हैं और इस बार उन्होंने चित्तौड़गढ़ किला और कुम्भलगढ़ किला का दौरा किया. आनंद महिंद्रा ने बताया कि उन्होंने 10 साल की उम्र में पहली बार चित्तौड़गढ़ किला देखा था और अब फिर से वहां जाना उनके लिए एक विशेष अनुभव रहा.
Rajasthan Tourism

चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा किला माना जाता है. यह किला कभी मेवाड़ की ऐतिहासिक राजधानी रहा और इसकी विशाल दीवारें, प्राचीर और भव्य महल इसकी शाही गौरवशाली पहचान को दर्शाते हैं.