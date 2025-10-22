राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!
Govardhan Pooja: राजस्थान के जिलों में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया. घरों और मंदिरों में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की गई, अन्नकूट प्रसाद वितरित हुआ और सुख-समृद्धि की कामना की गई.
Published: Oct 22, 2025, 04:16 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 04:16 PM IST
Annakoot Mahotsav
दौसा जिले में बड़े स्तर पर गिरिराज धरण मंदिर में अन्नकूट का आयोजन हुआ. बाजरा, कड़ी, खीर, चावल, भुजिया, पुए और हरी सब्जियों का भोग ठाकुर जी को अर्पित किया गया. हजारों श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की. शाम को 21 फीट ऊंचे गोवर्धन जी की पूजा विधिपूर्वक की गई.
Annakoot Mahotsav
झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया. जिले भर में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. घरों और मंदिरों में महिलाएं सुबह से ही पूजा की तैयारियों में व्यस्त रहीं. उन्होंने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर फूलों और रंगों से सजाया. पूजा के दौरान परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई.