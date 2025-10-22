राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!

झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया. जिले भर में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. घरों और मंदिरों में महिलाएं सुबह से ही पूजा की तैयारियों में व्यस्त रहीं. उन्होंने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर फूलों और रंगों से सजाया. पूजा के दौरान परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई.