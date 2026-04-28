/राजस्थान में अब आधार रखने की टेंशन खत्म! बिना कार्ड के भी होगी पहचान, जानें कैसे

Aadhar Card Google Wallet: गूगल वॉलेट में अब आधार की डिजिटल आईडी जोड़ने की सुविधा शुरू हो गई है. यूजर जरूरत के हिसाब से सीमित जानकारी ही शेयर कर सकेंगे, जिससे प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी और फिजिकल आधार साथ रखने की जरूरत कम हो जाएगी.
1/7
Google ने भारत में अपने Google Wallet के जरिए आधार बेस्ड डिजिटल आईडी की सुविधा शुरू कर दी है. अब लोग अपने UIDAI द्वारा जारी आधार की जानकारी को डिजिटल रूप में Wallet में सुरक्षित रख सकेंगे. इससे हर जगह फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी.
2/7
यह सुविधा UIDAI के साथ मिलकर तैयार की गई है. एक बार आधार को Google Wallet में जोड़ने के बाद यूजर अपनी पहचान को आसानी और सुरक्षित तरीके से दिखा सकेंगे. अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा आधार कार्ड शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
3/7
इस फीचर में ‘वेरिफाएबल क्रेडेंशियल’ मॉडल का इस्तेमाल किया गया है. आसान शब्दों में कहें तो अगर कहीं सिर्फ आपकी उम्र या पहचान की पुष्टि चाहिए, तो आप केवल वही जानकारी शेयर कर सकते हैं. इससे आपका पूरा आधार नंबर या बाकी निजी डिटेल्स सामने नहीं आएंगी, जिससे आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा बेहतर बनी रहती है.
4/7
Google का कहना है कि यह फीचर ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर आधारित है और इसमें सेलेक्टिव डिस्क्लोजर की सुविधा दी गई है. यानी आप खुद तय करेंगे कि कौन सी जानकारी शेयर करनी है और कौन सी नहीं.
5/7
इसका इस्तेमाल कई जगह किया जा सकता है. जैसे PVR INOX में मूवी देखने के लिए उम्र की पुष्टि, BharatMatrimony पर पहचान वेरिफिकेशन, Atlys पर वीजा अप्लाई करते समय ऑटो-फिल, और Mygate पर विजिटर वेरिफिकेशन जैसे काम अब आसान हो जाएंगे.
6/7
कंपनी का कहना है कि आगे चलकर और भी कई सर्विसेज इस सिस्टम को अपनाएंगी, जिससे डिजिटल पहचान का इस्तेमाल और आसान और सुरक्षित बनेगा. भारत के अलावा Google सिंगापुर, ताइवान और ब्राजील जैसे देशों में भी इस तरह के डिजिटल आईडी फीचर को बढ़ा रहा है. वहां पासपोर्ट जैसी पहचान को भी Wallet में स्टोर किया जा सकता है.
7/7
बता दें कि Google Wallet में आया यह नया आधार फीचर लोगों के लिए सुविधा और सुरक्षा दोनों को बेहतर बनाने वाला कदम है. अब पहचान साबित करने के लिए बार-बार फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत काफी कम हो सकती है.