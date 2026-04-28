/राजस्थान में अब आधार रखने की टेंशन खत्म! बिना कार्ड के भी होगी पहचान, जानें कैसे

6 /7

कंपनी का कहना है कि आगे चलकर और भी कई सर्विसेज इस सिस्टम को अपनाएंगी, जिससे डिजिटल पहचान का इस्तेमाल और आसान और सुरक्षित बनेगा. भारत के अलावा Google सिंगापुर, ताइवान और ब्राजील जैसे देशों में भी इस तरह के डिजिटल आईडी फीचर को बढ़ा रहा है. वहां पासपोर्ट जैसी पहचान को भी Wallet में स्टोर किया जा सकता है.