धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम

Aravalli Mining Consequences: सुप्रीम कोर्ट के अरावली पर फैसले के बाद राजस्थान में पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों के अनुसार अरावली कमजोर हुई तो पानी, जंगल, खेती, स्वास्थ्य और पर्यटन पर गंभीर असर पड़ेगा. आज जो कल्पना लगती है, वह भविष्य की हकीकत बन सकती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 19, 2025, 01:26 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 01:26 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के अरावली को लेकर आए हालिया फैसले के बाद से राजस्थान में एक नई बहस छिड़ गई है. पर्यावरण, पानी, जंगल और भविष्य की पीढ़ियों को लेकर लोगों की चिंता अचानक तेज हो गई है. अरावली केवल पहाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाती है. यही पर्वत श्रंखला रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, बारिश को थामती है और हवा में नमी बनाए रखती है. लेकिन नई परिभाषा के बाद यह डर गहराने लगा है कि अगर अरावली का संरक्षण कमजोर हुआ, तो इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा. आज जो बातें मजाक या कल्पना लगती हैं, वे आने वाले वर्षों में डरावनी सच्चाई बन सकती हैं.
अगर अरावली धीरे-धीरे खत्म होती है तो इसका सबसे पहला असर पर्यटन पर दिखाई देगा. झीलों की नगरी उदयपुर, जो आज अपनी खूबसूरत झीलों और हरियाली के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहां पानी की जगह सूखे की दरारें दिख सकती हैं. झीलों में पानी नहीं रहेगा, तो पर्यटक भी नहीं आएंगे. पर्यटन पर निर्भर हजारों परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी. इसी तरह गुलाबी नगरी जयपुर, जो अपनी साफ हवा और ऐतिहासिक पहचान के लिए जानी जाती है, वहां धूल और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ सकता है कि शहर का रंग ही बदल जाए. गुलाबी शहर धूल से पीला नजर आने लगेगा.