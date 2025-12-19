धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम

सुप्रीम कोर्ट के अरावली को लेकर आए हालिया फैसले के बाद से राजस्थान में एक नई बहस छिड़ गई है. पर्यावरण, पानी, जंगल और भविष्य की पीढ़ियों को लेकर लोगों की चिंता अचानक तेज हो गई है. अरावली केवल पहाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाती है. यही पर्वत श्रंखला रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, बारिश को थामती है और हवा में नमी बनाए रखती है. लेकिन नई परिभाषा के बाद यह डर गहराने लगा है कि अगर अरावली का संरक्षण कमजोर हुआ, तो इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा. आज जो बातें मजाक या कल्पना लगती हैं, वे आने वाले वर्षों में डरावनी सच्चाई बन सकती हैं.