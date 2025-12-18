Zee Rajasthan
क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति दी है. अरावली पर्वतमाला कमजोर हो रही है, जिससे राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ने, मानसून प्रभावित होने और कृषि पर गंभीर असर पड़ने का खतरा है.

Published: Dec 18, 2025, 04:57 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 04:57 PM IST
देश में पिछले कुछ सालों में खनन के जरिए पहाड़ों का लगातार नुकसान बढ़ता रहा है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला चर्चा का विषय बन गया है. 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन गतिविधियों को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया. इस फैसले के तहत 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति दे दी गई है. यह फैसला राजस्थान और खासकर अरावली पर्वतमाला के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ सकता है और पर्यावरण पर गहरा असर पड़ेगा.
अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है. अरावली को राजस्थान की जीवनरेखा कहा जाता है, लेकिन अब यह जीवनरेखा खतरे में दिख रही है. पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अरावली पर्वत का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम ऊँचाई का रह गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों को अब पहाड़ी नहीं माना जाएगा और यहां खनन के रास्ते खुल सकते हैं.