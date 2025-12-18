क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला

देश में पिछले कुछ सालों में खनन के जरिए पहाड़ों का लगातार नुकसान बढ़ता रहा है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला चर्चा का विषय बन गया है. 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन गतिविधियों को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया. इस फैसले के तहत 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति दे दी गई है. यह फैसला राजस्थान और खासकर अरावली पर्वतमाला के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ सकता है और पर्यावरण पर गहरा असर पड़ेगा.