/Bakrid 2026: राजस्थान में ईद-उल-जुहा की नमाज पर खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर, अमन-चैन की मांगी दुआ

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Bakrid Namaz Rajasthan राजस्थानभर में आज ईद-उल-जुहा (बकरीद) का पवित्र त्योहार पूरी अकीदत, धार्मिक उल्लास और पारंपरिक भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों की ऐतिहासिक ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी. खुदा की बारगाह में एक साथ हजारों सिर सजदे में झुके और नमाज मुकम्मल होने के बाद दुआ में उठे लाखों हाथों ने देश-प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की सामूहिक कामना की. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और इसके बाद घरों में त्याग व समर्पण के प्रतीक स्वरूप कुर्बानी की रस्म अदा की गई.