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Bakrid 2026: राजस्थान में ईद-उल-जुहा की नमाज पर खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर, अमन-चैन की मांगी दुआ

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 28, 2026, 11:34 AM|Updated: May 28, 2026, 11:34 AM

Rajasthan News: राजस्थान में आज ईद-उल-जुहा (बकरीद) का पवित्र त्योहार पूरी अकीदत, धार्मिक उल्लास और पारंपरिक भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों की ऐतिहासिक ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी. 

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Bakrid Namaz Rajasthan

राजस्थानभर में आज ईद-उल-जुहा (बकरीद) का पवित्र त्योहार पूरी अकीदत, धार्मिक उल्लास और पारंपरिक भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों की ऐतिहासिक ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी. खुदा की बारगाह में एक साथ हजारों सिर सजदे में झुके और नमाज मुकम्मल होने के बाद दुआ में उठे लाखों हाथों ने देश-प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की सामूहिक कामना की. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और इसके बाद घरों में त्याग व समर्पण के प्रतीक स्वरूप कुर्बानी की रस्म अदा की गई.
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Bakrid Namaz Rajasthan

चूरू में ईद-उल-जुहा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. शहर की पुरानी मरकजी ईदगाह में शहर इमाम अनवार कादरी ने नमाज अदा करवाई और अमन, भाईचारे व खुशहाली की दुआ मांगी. इस मौके पर विधायक हरलाल सहारण सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज को मुबारकबाद दी और आपसी सौहार्द की कामना की.
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बूंदी में ईद-उल-अजहा का पर्व शनिवार को धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया. मुख्य ईदगाह और मीरा का बाग ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन-चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर शुभकामनाएं दीं और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहा.
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चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं नगर में ईद-उल-अजहा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. डोराई मार्ग स्थित ख्वाजा बाग दरगाह के पास ईदगाह में मुस्लिम समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन-चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. पर्व को लेकर क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला. सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस एवं प्रशासन भी अलर्ट रहा. इस दौरान डीएसपी अंजली सिंह, बेगूं थानाधिकारी कमलचंद मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
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प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार को बकरीद का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया. जिला मुख्यालय और अरनोद ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश-प्रदेश में सुख-शांति और तरक्की की दुआ मांगी. अरनोद में मौलाना मोहम्मद अकरम ने नमाज अदा कराई. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद रहा.
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टोंक की ऐतिहासिक बहीर ईदगाह में ईदुलअजहा (बकरीद) का पर्व धार्मिक उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया. मुफ्ती इसलाउद्दीन खिजर साहब की सदारत में हजारों नमाजियों ने नमाज अदा कर देश-प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर और एडिशनल एसपी सहित पुलिस व प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद रहा.
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धौलपुर में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व गुरुवार को अकीदत और आपसी सौहार्द के साथ मनाया गया. ईदगाह में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर मुल्क में अमन-चैन की दुआएं मांगी. सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन बेहद मुस्तैद रहा और ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई. नमाज के बाद सभी ने गले मिलकर मुबारकबाद दी और यह पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ.
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झालावाड़ जिले भर में आज ईद उल जुहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. जिले के सभी शहरों व कस्बों में आज मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाहो पर पहुंचे और नमाज अदा कर एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी. ईद की नमाज के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है .
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