Zee Rajasthan
mobile app

20 घंटे की बारिश ने बाड़मेर को बनाया तालाब! बलदेव नगर में बाढ़ जैसे हालात

Barmer Weather: बाड़मेर में 20 घंटे की लगातार बारिश से बलदेव नगर जलभराव की चपेट में आ गया है. सीवरेज व्यवस्था ठप है, सड़कें तालाब जैसी हो गईं. हर साल यही हालात बनते हैं, लेकिन नगरपरिषद की लापरवाही से स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Sep 08, 2025, 07:13 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 07:13 PM IST
1/6

बाड़मेर में बारिश का कहर

बाड़मेर में बारिश का कहर1/6
बाड़मेर में लगातार 20 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए हैं. निचले डूब क्षेत्र कहे जाने वाले बलदेव नगर में एक बार फिर पानी भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और नगरपरिषद की लापरवाही ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.
2/6

महीनों तक भरा रहता है पानी

महीनों तक भरा रहता है पानी2/6
स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान यही समस्या सामने आती है. शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में महीनों तक पानी भरा रहता है, जिससे सड़कों और गलियों की हालत दयनीय हो जाती है.