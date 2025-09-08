20 घंटे की बारिश ने बाड़मेर को बनाया तालाब! बलदेव नगर में बाढ़ जैसे हालात

बाड़मेर में लगातार 20 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए हैं. निचले डूब क्षेत्र कहे जाने वाले बलदेव नगर में एक बार फिर पानी भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और नगरपरिषद की लापरवाही ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.