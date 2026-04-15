/12वीं के बाद नौकरी का शॉर्टकट, राजस्थान में इन कोर्सेज से मिलेगी तुरंत जॉब!

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राजस्थान में 12वीं पास करने के बाद ज्यादातर युवा जल्दी नौकरी की तलाश में रहते हैं. ऐसे में कंप्यूटर से जुड़े छोटे-छोटे कोर्स उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन रहे हैं. खासकर DCA (डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन) और टैली जैसे कोर्स कम समय में पूरा होकर नौकरी दिलाने में मदद कर रहे हैं.