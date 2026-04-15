/12वीं के बाद नौकरी का शॉर्टकट, राजस्थान में इन कोर्सेज से मिलेगी तुरंत जॉब!

Jobs Oriented Courses In Rajasthan: 12वीं के बाद राजस्थान में DCA, टैली और डिजिटल मार्केटिंग जैसे छोटे कंप्यूटर कोर्स युवाओं के लिए नौकरी का आसान रास्ता बन रहे हैं. कम समय और कम फीस में ये कोर्स आईटी और अकाउंट्स क्षेत्र में जल्दी रोजगार दिलाने में मदद करते हैं.
1/8
राजस्थान में 12वीं पास करने के बाद ज्यादातर युवा जल्दी नौकरी की तलाश में रहते हैं. ऐसे में कंप्यूटर से जुड़े छोटे-छोटे कोर्स उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन रहे हैं. खासकर DCA (डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन) और टैली जैसे कोर्स कम समय में पूरा होकर नौकरी दिलाने में मदद कर रहे हैं.
2/8
DCA एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, जिसमें छात्रों को कंप्यूटर चलाना, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और जरूरी सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाती है. यह कोर्स आमतौर पर 6 महीने से 1 साल में पूरा हो जाता है. इसकी फीस भी ज्यादा नहीं होती, इसलिए हर वर्ग के छात्र इसे आसानी से कर सकते हैं.
3/8
वहीं टैली कोर्स खासतौर पर अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़ा होता है. इसमें छात्रों को बिलिंग, जीएसटी, टैक्स और अकाउंट मैनेजमेंट सिखाया जाता है. यह कोर्स करने के बाद छात्र किसी भी कंपनी, दुकान या ऑफिस में अकाउंट असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं.
4/8
आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का भी काफी चलन है. 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके छात्र सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऑनलाइन विज्ञापन से जुड़े काम सीख सकते हैं. इसके बाद वे किसी कंपनी में नौकरी करने के साथ-साथ फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं.
5/8
इन कोर्स की खास बात यह है कि इन्हें करने के लिए ज्यादा समय और बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती. 12वीं के बाद ही छात्र इन्हें शुरू कर सकते हैं और जल्दी नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं. कई प्राइवेट संस्थान और ट्रेनिंग सेंटर ये कोर्स करवाते हैं.
6/8
राजस्थान में छोटे शहरों और कस्बों में भी इन कोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को रोजगार के मौके मिलने लगे हैं. इससे उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत भी कम हो रही है.
7/8
अगर कोई छात्र 12वीं के बाद जल्दी नौकरी पाना चाहता है, तो DCA, टैली या डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स एक आसान और सस्ता रास्ता साबित हो सकते हैं. सही ट्रेनिंग और मेहनत से कम समय में अच्छा करियर बनाया जा सकता है.
8/8
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.