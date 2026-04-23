/12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की निकली लॉटरी! DA में मिला शानदार इजाफा

Rajasthan DA Hike: राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी कर इसे 58% से 60% कर दिया है. 1 जनवरी 2026 से लागू इस फैसले से 12.46 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. सरकार पर करीब 1156 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ेगा.
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत काफी अहम मानी जा रही है.
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सरकार के इस निर्णय के तहत महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. अब यह बढ़कर 58 प्रतिशत से 60 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतनमान के अंतर्गत लागू होगी और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा.
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इस फैसले का फायदा राज्य के करीब 12 लाख 46 हजार लोगों को मिलेगा. इसमें लगभग 7.02 लाख कर्मचारी और 5.44 लाख पेंशनर्स शामिल हैं. इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा.
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सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को भी स्पष्ट कर दिया है. कर्मचारियों को मई 2026 के वेतन, जो जून में मिलेगा, उसमें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा. इससे कर्मचारियों को तुरंत राहत महसूस होगी.
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वहीं 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक के चार महीने का एरियर सीधे कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा. दूसरी ओर पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से ही महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा.
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सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स के आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी. लगातार बढ़ती कीमतों के बीच यह कदम उनके लिए काफी राहत भरा साबित हो सकता है और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा.
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हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा. अनुमान के अनुसार इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल करीब 1156 करोड़ रुपये का बोझ आएगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता दी है.