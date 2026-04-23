/12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की निकली लॉटरी! DA में मिला शानदार इजाफा

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत काफी अहम मानी जा रही है.