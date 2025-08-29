मांडलगढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा, अगले दो हफ्ते तक सक्रिय रहेगा मानसून

नदी पर बने लगभग आधा दर्जन पुल पानी में डूब गए हैं, लेकिन इन पर न तो कोई सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए हैं और न ही पुलिसकर्मी तैनात हैं. प्रशासन की इस लापरवाही के कारण लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलों को पार कर रहे हैं.