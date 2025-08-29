Zee Rajasthan
मांडलगढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा, अगले दो हफ्ते तक सक्रिय रहेगा मानसून

 Bhilwara News: भीलवाड़ा में बनास नदी उफान पर आने से दो सहेलियां डूब गईं, जिनमें से एक का शव मिला है. प्रशासन ने पुलों पर सुरक्षा की अनदेखी की है, जबकि मौसम विभाग ने अगले दो हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Aug 29, 2025, 10:24 IST | Updated: Aug 29, 2025, 10:24 IST
बनास नदी में आया उफान

भीलवाड़ा और मांडलगढ़ से गुजरने वाली बनास नदी में मातृकुंडिया बांध के गेट खोले जाने के बाद जलस्तर चार मीटर तक बढ़ गया है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं.
सुरक्षा की अनदेखी

नदी पर बने लगभग आधा दर्जन पुल पानी में डूब गए हैं, लेकिन इन पर न तो कोई सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए हैं और न ही पुलिसकर्मी तैनात हैं. प्रशासन की इस लापरवाही के कारण लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलों को पार कर रहे हैं.