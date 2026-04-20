Rajasthan News: बीकानेर स्थापना दिवस पर 'चांदा' पतंग उड़ाने की ऐतिहासिक परंपरा आज भी उत्साह से निभाई जा रही है. राव बीकाजी द्वारा स्थापित इस शहर में लोग खींच और इमली के स्वाद के साथ पतंगबाजी कर अपनी खुशहाली का जश्न मनाते हैं.
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भारत के मानचित्र पर बीकानेर एक ऐसा शहर है जिसकी पहचान केवल भुजिया या रसगुल्लों तक सीमित नहीं है. यहां की मिट्टी में उत्सव रचे-बसे हैं. जहां देश के अन्य हिस्सों में लोग मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करते हैं, वहीं बीकानेर अपना 'स्वतंत्र' आसमान रखता है. यहां वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन पूरा शहर छतों पर उतर आता है, और इस उत्सव का नायक होता है-'चांदा'.
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बीकानेर की पतंगबाजी की डिक्शनरी में 'चांदा' कोई साधारण पतंग नहीं है. यह सामान्य पतंगों से आकार में काफी बड़ी होती है और इसके बीचों-बीच एक गोल, चंद्रमा जैसी आकृति बनी होती है.भारी खिंचाव और बड़े आकार के कारण इसे उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं. इसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना किसी महारत से कम नहीं माना जाता.
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इस परंपरा की जड़ें संवत 1545 में छिपी हैं, जब राव बीकाजी ने इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना की थी. लोक मान्यताओं के अनुसार, शहर बसने की खुशी में पहली बार पतंगें उड़ाई गई थीं. आज 538 साल बाद भी, बीकानेर का हर घर इस विरासत को 'चांदा' और 'कन्टी' के जरिए जीवित रखे हुए है.
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बीकानेर की छतों पर केवल पतंगें नहीं कटतीं, बल्कि यहां स्वाद के दौर भी चलते हैं. बता दें कि इस दिन हर घर में 'खींच' और 'इमली का घोल' (पानी) बनाया जाता है. 'पेच' लड़ाने के बीच इन व्यंजनों का लुत्फ उठाना बीकानेरी जीवनशैली की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करता है.मोहता चौक और नत्थूसर गेट जैसे पुराने इलाकों में पतंगबाजी एक कलात्मक युद्ध की तरह होती है, जहां एक-दूसरे की पतंग काटना सम्मान की बात मानी जाती है.
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बीकानेरवासियों के लिए 'चांदा' उड़ाना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शहर की तरक्की और खुशहाली का प्रतीक है. मान्यता है कि जितनी ऊंची पतंग जाएगी, शहर का नाम उतना ही रोशन होगा. शाम होते ही जब आसमान में कंदील (लालटेन) जगमगाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड बीकानेर के स्थापना दिवस की बधाई देने धरती पर उतर आया हो.