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बीकानेर की छतों पर केवल पतंगें नहीं कटतीं, बल्कि यहां स्वाद के दौर भी चलते हैं. बता दें कि इस दिन हर घर में 'खींच' और 'इमली का घोल' (पानी) बनाया जाता है. 'पेच' लड़ाने के बीच इन व्यंजनों का लुत्फ उठाना बीकानेरी जीवनशैली की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करता है.मोहता चौक और नत्थूसर गेट जैसे पुराने इलाकों में पतंगबाजी एक कलात्मक युद्ध की तरह होती है, जहां एक-दूसरे की पतंग काटना सम्मान की बात मानी जाती है.