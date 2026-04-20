/Bikaner Foundation Day: जूनागढ़ की प्राचीर से उड़ा चंदा! पतंगों के संग लहराई सदियों पुरानी परंपरा, दिखा अनोखा नजारा

2 /5

बीकानेर में स्थापना दिवस पर पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है. जूनागढ़ किले में जब पारंपरिक 'चंदा' (एक विशेष प्रकार की बड़ी पतंग) उड़ाया गया, तो बुजुर्गों की यादें ताजा हो गई और नई पीढ़ी इस अद्भुत नजारे को देख मंत्रमुग्ध रह गई. रियासत काल से ही महाराजाओं के समय इस परंपरा की शुरुआत हुई थी, जिसे आज भी बीकानेर के लोग पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं.