/Bikaner Foundation Day: जूनागढ़ की प्राचीर से उड़ा चंदा! पतंगों के संग लहराई सदियों पुरानी परंपरा, दिखा अनोखा नजारा

Rajasthan News: बीकानेर स्थापना दिवस पर जूनागढ़ किले में रियासतकालीन 'चंदा' उड़ाने की परंपरा निभाई गई. शहर भर में उत्साह के साथ पतंगबाजी हुई, जहां चंदों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया. यह उत्सव बीकानेर की समृद्ध संस्कृति और आधुनिकता का सुंदर संगम रहा.
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रेगिस्तान के दिल कहे जाने वाले बीकानेर शहर ने आज अपना स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया. शहर की गलियों से लेकर किलों की प्राचीर तक, आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से सटा नजर आया. इस खास मौके पर ऐतिहासिक जूनागढ़ किले में रियासत काल से चली आ रही 'चंदा' उड़ाने की पारंपरिक रस्म निभाई गई, जिसने बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर जीवंत कर दिया.
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बीकानेर में स्थापना दिवस पर पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है. जूनागढ़ किले में जब पारंपरिक 'चंदा' (एक विशेष प्रकार की बड़ी पतंग) उड़ाया गया, तो बुजुर्गों की यादें ताजा हो गई और नई पीढ़ी इस अद्भुत नजारे को देख मंत्रमुग्ध रह गई. रियासत काल से ही महाराजाओं के समय इस परंपरा की शुरुआत हुई थी, जिसे आज भी बीकानेर के लोग पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं.
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इस बार का उत्सव केवल परंपरा तक सीमित नहीं रहा. चंदों और पतंगों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश भी दिया गया. आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और अपनी संस्कृति के बीच संतुलन बिठाना था. शहरवासियों ने न केवल पतंगबाजी का आनंद लिया, बल्कि अपनी मिट्टी और विरासत को सहेजने का संकल्प भी दोहराया.
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सुबह से ही बीकानेर की छतों पर 'वो काटा' की गूंज सुनाई देने लगी. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पतंगबाजी के इस महाकुंभ में शामिल हुए.जूनागढ़ किले के चारों ओर उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि आधुनिकता के दौर में भी बीकानेर अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा है.
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पर्यटन का आकर्षण: इस पारंपरिक आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे, जिनके लिए यह अनुभव किसी जादुई सफर जैसा था.