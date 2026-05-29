Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

Edited byArti PatelReported byShankar dan
Published: May 29, 2026, 03:12 PM|Updated: May 29, 2026, 03:12 PM

Rajasthan News: जैसलमेर के धोलिया-खेतोलाई गांवों में विश्नोई समाज की महिलाएं अनाथ हिरण शावकों को स्तनपान कराकर मां की तरह पाल रही हैं. गुरु जम्भेश्वर के 29 सिद्धांतों और खेजड़ली के बलिदान की परंपरा को निभाते हुए यह समाज मरुधरा में जीव रक्षा की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है.

Jaisalmer deer protection1/9

Jaisalmer deer protection

सरहदी जिले जैसलमेर के धोलिया और खेतोलाई ग्रामीण क्षेत्रों में सूरज ढलते ही ढाणियों में एक ऐसा दृश्य जीवंत होने लगता है जो पूरी दुनिया के लिए करुणा और इंसानियत की मिसाल है. यहां किसी आंगन में हिरण का नन्हा शावक बच्चों के साथ खेलता दिखता है, तो कहीं कोई महिला उसे अपनी गोद में लेकर मां की तरह दुलार रही होती है. मरुभूमि की इस रेतीली जमीन पर यह केवल दया का भाव नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच सदियों पुराने आत्मिक रिश्ते की वो अटूट कहानी है जिसे विश्नोई समाज ने अपनी सांसों में बसा रखा है.
Jaisalmer deer protection2/9

Jaisalmer deer protection

थार के रेगिस्तान में कई बार सड़क हादसों, आवारा श्वानों के हमलों या अन्य दुर्घटनाओं में हिरणी की मौत हो जाती है. ऐसे में उसका नवजात शावक अनाथ और असहाय हो जाता है. इस परिस्थिति में विश्नोई समाज की महिलाएं आगे आती हैं और उस अनाथ शावक को अपने घर ले आती हैं. शावक को नवजात शिशु की तरह गर्म कपड़ों में लपेटकर गोद में सुलाया जाता है.
Thar desert wildlife story3/9

Thar desert wildlife story

शावक की जान बचाने के लिए समाज की माताएं-बहनें उसे अपने बच्चों की तरह स्तनपान तक कराती हैं. यही वजह है कि इन गांवों में हिरण वन्यजीव नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह इंसानों के बीच बिना किसी खौफ के खुलेआम घूमते हैं.
Thar desert wildlife story4/9

Thar desert wildlife story

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का यह सामाजिक विज्ञान कोई नया नहीं है. विश्नोई समाज की स्थापना लगभग 550 वर्ष पहले गुरु जम्भेश्वर ने की थी. उन्होंने समाज को 29 नियम (सिद्धांत) दिए थे, जिनमें जीव रक्षा, हरियाली का संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबसे सर्वोपरि माना गया है.
Bishnoi community wildlife protection5/9

Bishnoi community wildlife protection

खेजड़ली का वो ऐतिहासिक बलिदान... वन्यजीव और पर्यावरण के प्रति यह समर्पण विश्नोई समाज के खून में है. वर्ष 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी के हरे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 362 लोगों ने अपने सिर कटवा दिए थे. यह ऐतिहासिक बलिदान आज भी दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलनों में गिना जाता है, जिसने बाद में देश के प्रसिद्ध 'चिपको आंदोलन' को प्रेरणा दी.
Bishnoi community wildlife protection6/9

Bishnoi community wildlife protection

स्थानीय ग्रामीणों और वन्यजीव प्रेमियों के प्रयास इस मरुस्थलीय संसार को और खूबसूरत बनाते हैं. खेतोलाई निवासी निर्मला विश्नोई बताती हैं, 'कुछ समय पहले जब एक शावक की मां शांत हो गई थी, तो वह बहुत कमजोर हो गया था. घर की महिलाओं ने उसे अपनी गोद में रखकर पाला. हमारे यहां कोई भी जीव संकट में हो, तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है.' धोलिया निवासी शिव सोनिया मांजू का कहना है, 'धोलिया गांव में हिरण हमसे डरते नहीं हैं. हमारे बच्चे उनके साथ खेलते हुए बड़े होते हैं. घायल या अनाथ शावक मिलने पर महिलाएं रात-रात भर जागकर उसकी तीमारदारी करती हैं.'
Bishnoi community wildlife protection7/9

Bishnoi community wildlife protection

गर्मियों के इन तीखे तेवरों के बीच वन्यजीवों की प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों ने अपनी ढाणियों और खेतों के आसपास विशेष जलकुंड (खेलियां) बना रखी हैं, जहां नियमित रूप से पानी भरा जाता है और पक्षियों के लिए चुग्गा डाला जाता है.
Jaisalmer deer protection8/9

Jaisalmer deer protection

मांगीलाल विश्नोई (सेवानिवृत्त शिक्षक) के अनुसार- 'विश्नोई जीवनशैली का मूल आधार ही जीव दया है. हिरणों को हम पशु नहीं, अपने बच्चों जैसा दर्जा देते हैं. जरूरत पड़ने पर महिलाओं द्वारा उन्हें स्तनपान कराना हमारी गहरी संवेदनशील जीवन दृष्टि को दर्शाता है.'
Jaisalmer deer protection9/9

Jaisalmer deer protection

रामधन विश्नोई (अध्यक्ष, अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा) के अनुसार- 'हिरण एक बेहद शांत और मूक जीव है. जब कोई इनका शिकार करता है या इन्हें चोट पहुंचाता है, तो पूरे समाज को गहरा दुख होता है. वन्यजीवों की रक्षा करना हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक गौरव है, जिसे हम हर हाल में निभाते रहेंगे.'
Tags:
Jaisalmer News
rajasthan news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

Jaipur news
2

जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, चेकला बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक दर्जन श्रद्धालु घायल

Jalore Accident
3

PHED की लापरवाही या भ्रष्टाचार? कुछ सालों में ही लीक हुई पानी की टंकियां

Rajasthan News
4

लापरवाही की भेंट चढ़ा सागवाडा में 4.80 करोड़ का ''वागड़ कल्चर भवन

Dungarpur news
5

कांग्रेस का नया गेम प्लान, बड़े नेताओं के साथ इन नेताओं के हाथ में होगी अब पावर

Rajasthan Politics