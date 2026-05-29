/Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

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Bishnoi community wildlife protection स्थानीय ग्रामीणों और वन्यजीव प्रेमियों के प्रयास इस मरुस्थलीय संसार को और खूबसूरत बनाते हैं. खेतोलाई निवासी निर्मला विश्नोई बताती हैं, 'कुछ समय पहले जब एक शावक की मां शांत हो गई थी, तो वह बहुत कमजोर हो गया था. घर की महिलाओं ने उसे अपनी गोद में रखकर पाला. हमारे यहां कोई भी जीव संकट में हो, तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है.' धोलिया निवासी शिव सोनिया मांजू का कहना है, 'धोलिया गांव में हिरण हमसे डरते नहीं हैं. हमारे बच्चे उनके साथ खेलते हुए बड़े होते हैं. घायल या अनाथ शावक मिलने पर महिलाएं रात-रात भर जागकर उसकी तीमारदारी करती हैं.'