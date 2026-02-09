Rajasthan Budget 2026: दीया कुमारी का ₹6 लाख करोड़ का पिटारा! क्या कम होंगे पेट्रोल के दाम और बढ़ेगी मुफ्त बिजली?

राजस्थान की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए 11 फरवरी 2026 का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है. वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में प्रदेश का आगामी बजट पेश करेंगी. अनुमान है कि इस बार का बजट करीब ₹6 लाख करोड़ का होगा. विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आने वाले इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग चाहे वह किसान हो, युवा हो या गृहणी-को बड़ी उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं, इस बार के बजट पैकेज 2026 में क्या खास रहने की उम्मीद है.