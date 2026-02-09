Rajasthan Budget 2026: दीया कुमारी का ₹6 लाख करोड़ का पिटारा! क्या कम होंगे पेट्रोल के दाम और बढ़ेगी मुफ्त बिजली?

Rajasthan Budget 2026: दीया कुमारी का ₹6 लाख करोड़ का पिटारा! क्या कम होंगे पेट्रोल के दाम और बढ़ेगी मुफ्त बिजली?
Rajasthan News: 11 फरवरी को आने वाले राजस्थान बजट से वैट में कटौती, 150 यूनिट फ्री बिजली और 1.25 लाख नई भर्तियों की उम्मीद है. किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं और युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड इस बजट के मुख्य स्तंभ हो सकते हैं.
Published: Feb 09, 2026, 11:31 AM IST | Updated: Feb 09, 2026, 11:31 AM IST
Rajasthan Budget 2026 Expectations News
राजस्थान की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए 11 फरवरी 2026 का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है. वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में प्रदेश का आगामी बजट पेश करेंगी. अनुमान है कि इस बार का बजट करीब ₹6 लाख करोड़ का होगा. विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आने वाले इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग चाहे वह किसान हो, युवा हो या गृहणी-को बड़ी उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं, इस बार के बजट पैकेज 2026 में क्या खास रहने की उम्मीद है.
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी अधिक हैं. आम जनता की सबसे प्रमुख मांग वैट (VAT) में कटौती की है. अगर सरकार यहां राहत देती है, तो परिवहन सस्ता होगा और महंगाई पर सीधा लगाम लगेगा.