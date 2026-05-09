/राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

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परीक्षा कार्यक्रम भी पंचांग में पहले से तय कर दिया गया है. प्रथम परख 13 से 15 मई 2026, द्वितीय परख 17 से 19 अगस्त, अर्द्धवार्षिक परीक्षा 15 से 29 अक्टूबर और तृतीय परख 17 से 19 दिसंबर तक होगी. वार्षिक परीक्षाएं 8 से 20 मार्च 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी. बारां के एडीईओ राजेन्द्र कुमार मेहता ने बताया कि स्कूलों का संचालन पूरे साल शिविरा पंचांग के हिसाब से ही किया जाएगा और इसी के अनुसार सभी गतिविधियां संचालित होंगी.