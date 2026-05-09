/राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Rajasthan School Holidays List: राजस्थान शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग 2026-27 जारी कर दिया है. नए सत्र में स्कूल 244 दिन चलेंगे. गर्मी की छुट्टियां 10 दिन कम की गई हैं. परीक्षाएं, अवकाश, खेलकूद और नो बैग डे सहित पूरे साल का कार्यक्रम तय कर दिया गया है.
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राजस्थान में स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग 2026-27 जारी कर दिया है. यह पंचांग प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी और आवासीय विद्यालयों पर लागू होगा, जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित होते हैं. खास बात यह है कि इस बार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुका है.
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शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस पंचांग में पूरे साल होने वाली पढ़ाई, परीक्षाएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सह शैक्षणिक गतिविधियां और छुट्टियों का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है. इससे स्कूलों में सालभर कामकाज समय पर और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा. विभाग के अनुसार इस सत्र में कुल 244 दिन स्कूल संचालित होंगे.
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इस बार के पंचांग में ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर भी बदलाव किया गया है. पहले की तुलना में गर्मी की छुट्टियों में 10 दिन की कटौती की गई है. वहीं शीतकालीन अवकाश जनवरी महीने में रखा गया है. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे पढ़ाई का समय बेहतर तरीके से संतुलित हो सकेगा.
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कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2026 तय की गई है. पंचांग में कुल 126 अवकाश घोषित किए गए हैं. इनमें 69 सामान्य अवकाश, 52 रविवार, 4 शैक्षिक सम्मेलन अवकाश और 1 एचएम पावर अवकाश शामिल है. इसके अलावा जिला कलेक्टर स्तर पर 2 अतिरिक्त छुट्टियां घोषित की जा सकेंगी.
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माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2027 में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं शिक्षा विभाग ने पंचांग में नो बैग डे और दूसरी सह शैक्षणिक गतिविधियों का भी अलग से जिक्र किया है. इससे स्कूलों को पूरे साल कार्यक्रम आयोजित करने में आसानी रहेगी.
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अगर छुट्टियों की बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 20 जून 2026 तक रहेंगे. जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 18 से 19 सितंबर 2026 तक आयोजित होंगे. मध्यावधि अवकाश 4 से 15 नवंबर 2026 तक रहेगा, जबकि राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 27 और 28 नवंबर 2026 को होंगे. वहीं शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक घोषित किए गए हैं.
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परीक्षा कार्यक्रम भी पंचांग में पहले से तय कर दिया गया है. प्रथम परख 13 से 15 मई 2026, द्वितीय परख 17 से 19 अगस्त, अर्द्धवार्षिक परीक्षा 15 से 29 अक्टूबर और तृतीय परख 17 से 19 दिसंबर तक होगी. वार्षिक परीक्षाएं 8 से 20 मार्च 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी. बारां के एडीईओ राजेन्द्र कुमार मेहता ने बताया कि स्कूलों का संचालन पूरे साल शिविरा पंचांग के हिसाब से ही किया जाएगा और इसी के अनुसार सभी गतिविधियां संचालित होंगी.