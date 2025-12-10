Zee Rajasthan
टिब्बी महापंचायत में बवाल… बैरिकेड तोड़कर घुसी भीड़, फैक्ट्री में भड़की भीषण आग

Tibbi Mahapanchayat: हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत बेकाबू हो गई. भीड़ बैरिकेड तोड़कर फैक्ट्री में घुसी, आगजनी की और वाहनों में तोड़फोड़ की. पुलिस अलर्ट पर है, इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishwas kumar
Published: Dec 10, 2025, 07:35 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 07:35 PM IST
हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में आज हालात अचानक बिगड़ गए, जब इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुलाई गई महापंचायत के दौरान भीड़ बैरिकेड तोड़कर निर्माणाधीन फैक्ट्री में घुस गई और वहां आगजनी कर दी. फैक्ट्री के अंदर खड़ी कई गाड़ियां जला दीं, वहीं पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई. एक वीडियो में फैक्ट्री के भीतर भड़कती आग और धुएँ के गुबार साफ दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की वर्दी तक जल गई.
टिब्बी कस्बे में महापंचायत को लेकर सुबह से ही बाज़ार बंद थे और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं. कस्बे में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था और आज महापंचायत के चलते भीड़ बड़ी संख्या में जुटी थी. इस सभा का समर्थन करते हुए कस्बे के लगभग सभी निजी स्कूल भी बंद रखे गए थे.