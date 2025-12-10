टिब्बी महापंचायत में बवाल… बैरिकेड तोड़कर घुसी भीड़, फैक्ट्री में भड़की भीषण आग

हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में आज हालात अचानक बिगड़ गए, जब इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुलाई गई महापंचायत के दौरान भीड़ बैरिकेड तोड़कर निर्माणाधीन फैक्ट्री में घुस गई और वहां आगजनी कर दी. फैक्ट्री के अंदर खड़ी कई गाड़ियां जला दीं, वहीं पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई. एक वीडियो में फैक्ट्री के भीतर भड़कती आग और धुएँ के गुबार साफ दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की वर्दी तक जल गई.