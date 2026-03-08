राजस्थान के ज्योतिषी की सलाह, चैत्र मास में ये काम करेंगे तो मिलेगी सुख-समृद्धि
Rajasthan News: ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, 4 मार्च से चैत्र मास शुरू हो गया है, जबकि हिंदू नववर्ष 19 मार्च से मनेगा. सेहत के लिए इस महीने नमक, गुड़ और दूध का त्याग कर नीम व ठंडे जल से स्नान का विशेष महत्व है.
Published:Mar 08, 2026, 09:40 AM IST | Updated:Mar 08, 2026, 09:42 AM IST
Chaitra Navratri 2026: Chaitra Maas
हिंदू कैलेंडर के पहले और सबसे पवित्र महीने चैत्र की शुरुआत हो चुकी है. जयपुर-जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास (निदेशक, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार, यह महीना 4 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक रहेगा. चैत्र मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़े बदलावों का महीना है.
Chaitra Navratri 2026: Chaitra Maas
अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि चैत्र शुरू होते ही नया साल क्यों नहीं आता. डॉ. अनीष व्यास ने इसका वैज्ञानिक कारण बताया है.तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात् चैत्र के पहले 15 दिन चंद्रमा अंधेरे (अमावस्या) की ओर बढ़ता है. सनातन धर्म अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश देता है. शुक्ल प्रतिपदा, जब 19 मार्च को चंद्रमा बढ़ने लगेगा (शुक्ल पक्ष), तभी हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत) का आरंभ होगा. इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था.