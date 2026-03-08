2/6

अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि चैत्र शुरू होते ही नया साल क्यों नहीं आता. डॉ. अनीष व्यास ने इसका वैज्ञानिक कारण बताया है.तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात् चैत्र के पहले 15 दिन चंद्रमा अंधेरे (अमावस्या) की ओर बढ़ता है. सनातन धर्म अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश देता है. शुक्ल प्रतिपदा, जब 19 मार्च को चंद्रमा बढ़ने लगेगा (शुक्ल पक्ष), तभी हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत) का आरंभ होगा. इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था.