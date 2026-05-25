/राजस्थान का 561 साल पुराना मंदिर, जहां चील के रूप में देवी लोगों की रक्षा करती थीं!

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Chamunda Mata Jodhpur थार मरुस्थल के प्रवेश द्वार यानी सूर्य नगरी जोधपुर के शीश पर मुकुट की तरह सजे ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले का नाम आते ही शौर्य और स्थापत्य कला की तस्वीरें जेहन में उभरती हैं. लेकिन इसी किले के दक्षिणी छोर पर मारवाड़ अंचल का एक ऐसा परम पावन केंद्र स्थित है, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे खुद समय भी नतमस्तक है. हम बात कर रहे हैं मां चामुंडा देवी के प्राचीन मंदिर की, जिन्हें जोधपुर की रक्षक देवी और राठौड़ राजवंश की कुलदेवी (शाही परिवार की कुलदेवी) के रूप में पूजा जाता है.