/राजस्थान का 561 साल पुराना मंदिर, जहां चील के रूप में देवी लोगों की रक्षा करती थीं!

Rajasthan News: जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मां चामुंडा मंदिर की स्थापना 1460 में राव जोधा ने की थी. मंडोर से लाई गई यह प्रतिमा शाही परिवार की कुलदेवी है. यहाँ चील को माता का स्वरूप मानकर पूजने की अनूठी परंपरा है.
1/7
Chamunda Mata Jodhpur
थार मरुस्थल के प्रवेश द्वार यानी सूर्य नगरी जोधपुर के शीश पर मुकुट की तरह सजे ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले का नाम आते ही शौर्य और स्थापत्य कला की तस्वीरें जेहन में उभरती हैं. लेकिन इसी किले के दक्षिणी छोर पर मारवाड़ अंचल का एक ऐसा परम पावन केंद्र स्थित है, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे खुद समय भी नतमस्तक है. हम बात कर रहे हैं मां चामुंडा देवी के प्राचीन मंदिर की, जिन्हें जोधपुर की रक्षक देवी और राठौड़ राजवंश की कुलदेवी (शाही परिवार की कुलदेवी) के रूप में पूजा जाता है.
2/7
Chamunda Mata Jodhpur
मां चामुंडा देवी के जोधपुर आगमन और मंदिर की स्थापना की कहानी मारवाड़ की स्थापना से सीधे जुड़ी हुई है. इस भव्य और सिद्ध पीठ की स्थापना जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा द्वारा सन 1460 में की गई थी. राव जोधा मां चामुंडा के अनन्य भक्त थे और उन्हें अपनी आराध्य देवी मानते थे.
3/7
Chamunda Mata Jodhpur
मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय राव जोधा इस चमत्कारी और विशालकाय प्रतिमा को मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर (जहां इन्हें पहले परिहार शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता था) से आदरपूर्वक लाकर इस पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर प्रतिष्ठित किया.
4/7
Chamunda Mata Jodhpur
हालांकि मूर्ति की स्थापना राव जोधा ने की थी, लेकिन आगे चलकर मां चामुंडा के वर्तमान मुख्य गर्भगृह और मंदिर परिसर का विधिवत व भव्य निर्माण मारवाड़ के प्रतापी राजा महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था.मारवाड़ के राठौड़ वंशज चील को साक्षात मां चामुंडा और आदिशक्ति मां दुर्गा का स्वरूप मानते हैं.
5/7
Chamunda Mata Jodhpur
लोक कथाओं के अनुसार, जब राव जोधा ने किले में मां की स्थापना की, तब माता ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था कि 'जब तक मेहरानगढ़ दुर्ग की चोटियों और आसमान पर चीलें मंडराती रहेंगी, तब तक इस दुर्ग और जोधपुर साम्राज्य पर कोई बड़ी विपत्ति नहीं आएगी.' यही कारण है कि आज भी मेहरानगढ़ के आसमान पर चीलों का उड़ना बेहद शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है.
6/7
Chamunda Mata Jodhpur
चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के मुख्य प्रांगण के भीतर ही स्थित है. आप जोधपुर शहर के मुख्य केंद्रों (जैसे ऐतिहासिक घंटाघर या रेलवे स्टेशन) से ऑटो रिक्शा, कैब या टैक्सी के जरिए बेहद आसानी से किले के मुख्य गेट (तलहटी) तक पहुंच सकते हैं. वहां से आप पैदल चढ़ाई करके या किले के अंदर बनी आधुनिक लिफ्ट के माध्यम से सीधे मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं.
7/7
Chamunda Mata Jodhpur
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.