Zee Rajasthan
mobile app

चंद्र ग्रहण 2026 पर जयपुर के पंडित मनोज पारीक की राय, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर और उपाय!

Chandra Grahan Upay: 3 मार्च 2026, मंगलवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा. यह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को दोपहर 3:20 से 6:47 बजे तक रहेगा. इस दौरान चांद लालिमा लिए दिखेगा, जिसे ब्लड मून कहते हैं. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 02, 2026, 03:59 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 03:59 PM IST
1/13

Chandra Grahan 2026 Rajasthan

Chandra Grahan 2026 Rajasthan1/13
साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च, मंगलवार के दिन लगने वाला है. भारत में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा. हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा. भारतीय समय के अनुसार साल के पहले चंद्रग्रहण की शुरुआत दोपहर 03 बजकर 20 मिनट पर होगी जिसका समापन 06 बजकर 47 मिनट पर होगा. इस चंद्र ग्रहण पर चांद का रंग लालिमा लिए होगा, जिसे बल्ड मून के नाम से जाना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को न सिर्फ एक खलोगीय घटना माना जाता है, बल्कि इसका व्यक्ति के जीवन, मन और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ होता है. ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है. ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी पर छाया पड़ती है तो व्यक्ति के मन पर देखने को मिलता है. ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. शास्त्रों में कहा है कि ग्रहण काल के दौरान मंत्रों का जाप, साधना और कुछ उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं पंडित मनोज पारीक से कि अपनी राशि के अनुसार ग्रहण के दौरान कौन-कौन से उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा.
2/13

मेष राशि

मेष राशि2/13
मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं. ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करें. फिर ग्रहण के खत्म होने के बाद लाल फल, गुड़ और तांबे का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.