/Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पढ़ें पूरी अपडेट

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Chittorgarh Weather चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले कई दिनों से जारी भीषण और झुलसाने वाली गर्मी के बीच शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट बदल ली. जिले के गंगरार, निम्बाहेड़ा, बेगूं और कपासन सहित ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में तेज अंधड़, कड़कड़ाती गर्जना और आकाशीय बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया. इस अचानक बदले मौसम से जहां आम जनता को तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है और फिजा में ठंडक घुल गई है, वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ टूट गए और बिजली आपूर्ति ठप हो गई.