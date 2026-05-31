/Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ के बेगूं, कपासन और गंगरार में शनिवार देर रात तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई. बेगूं में डेढ़ घंटे बिजली गुल रही और कपासन में दो घंटे की बारिश से गर्मी से राहत मिली, जबकि किसानों ने इसे कपास की बुवाई के लिए हितकारी बताया है.
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चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले कई दिनों से जारी भीषण और झुलसाने वाली गर्मी के बीच शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट बदल ली. जिले के गंगरार, निम्बाहेड़ा, बेगूं और कपासन सहित ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में तेज अंधड़, कड़कड़ाती गर्जना और आकाशीय बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया. इस अचानक बदले मौसम से जहां आम जनता को तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है और फिजा में ठंडक घुल गई है, वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ टूट गए और बिजली आपूर्ति ठप हो गई.
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शनिवार देर रात आए इस चक्रवाती मौसम का असर जिले के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक रूप से देखने को मिला. बेगूं में अचानक तेज हवाओं और बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई तेज बारिश के कारण मुख्य बाजारों में अफरा-तफरी मच गई.
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खासकर लालबाई फूलबाई चौक क्षेत्र में देर रात तक दुकान लगाने वाले व्यापारियों को अपना सामान समेटने में भारी मशक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा. तेज आंधी के कारण कस्बे की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे करीब डेढ़ घंटे तक पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहा.
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दूसरी ओर, कपासन क्षेत्र में लगातार दो घंटे तक झमाझम बारिश का दौर चला. मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लंबे समय से उमस और लू झेल रहे स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली.
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तेज अंधड़ और तूफानी हवाओं के कारण जिले में कई स्थानों पर पेड़ों की सूखी और भारी शाखाएं टूटकर मुख्य सड़कों पर आ गिरीं. इसके चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे बाद में स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से हटाया गया.
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तपती धूप के बीच हुई इस अचानक बारिश को क्षेत्र के अन्नदाताओं (किसानों) ने बेहद फायदेमंद बताया है. किसानों का कहना है कि यह बारिश आगामी खरीफ सीजन की अगेती फसलों और विशेषकर कपास की बुवाई के लिए 'अमृत' का काम करेगी. सूखी पड़ी जमीनों में नमी आने से अब बुवाई के काम में तेजी आएगी.