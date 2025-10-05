अब बस में भी मिलेगा हवाई सफर जैसा अनुभव! राजस्थान रोडवेज ने शुरू की सुपर लक्जरी बसें
Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज ने 128 ब्ल्यू लाइन, सुपर लक्जरी और ग्रामीण बसों में पेंट्री, केटरिंग, मोबाइल चार्जर, LED बोर्ड और सुरक्षा सुविधाएं शुरू की. ‘आपणी बस’ से 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.
Published: Oct 05, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 04:15 PM IST
रोडवेज में अब यात्रियों को हवाई सफर के दौरान मिलने वाली खान-पान जैसी सुविधाएं मिलेंगी. नई सुपर लक्जरी बसों में पेंट्री की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही दूर-दराज के ग्रामीणों को भी आसान सफर मिलेगा. रोडवेज बेड़े में 128 ब्ल्यू लाइन बसें शामिल की गई हैं. वहीं, ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत भी की गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
राजस्थान रोडवेज के बेड़े का लगातार विस्तार हो रहा है. राज्य सरकार यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है. इस कड़ी में सार्वजनिक परिवहन सेवा को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाया जा रहा है. सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बेड़े में आधुनिक एवं सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसें शामिल की हैं. ये बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर इन ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.