अब बस में भी मिलेगा हवाई सफर जैसा अनुभव! राजस्थान रोडवेज ने शुरू की सुपर लक्जरी बसें

राजस्थान रोडवेज के बेड़े का लगातार विस्तार हो रहा है. राज्य सरकार यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है. इस कड़ी में सार्वजनिक परिवहन सेवा को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाया जा रहा है. सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बेड़े में आधुनिक एवं सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसें शामिल की हैं. ये बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर इन ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.