/Good News: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी सौगात, गेहूं बोनस से लेकर दूध पर अनुदान तक CM का ऐलान

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक अलग ही अंदाज अजमेर के कड़ैल गांव में देखने को मिला. मुख्यमंत्री न केवल ग्रामीणों के साथ चौपाल पर बैठे, बल्कि उन्होंने गांव की मिट्टी से जुड़ाव दिखाते हुए वहीं रात्रि विश्राम भी किया. 'ग्राम विकास चौपाल' के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सीधे किसानों और युवाओं से संवाद कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोडमैप साझा किया.