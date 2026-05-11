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Good News: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी सौगात, गेहूं बोनस से लेकर दूध पर अनुदान तक CM का ऐलान

Edited byArti PatelReported byJugal Kishore
Published: May 11, 2026, 09:56 AM|Updated: May 11, 2026, 09:56 AM

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ैल गांव की चौपाल में किसानों को जैविक खेती और प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ने का मंत्र दिया. उन्होंने लादू मेघवाल के घर भोजन कर ग्रामीण जुड़ाव का संदेश दिया, वहीं युवाओं ने पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक अलग ही अंदाज अजमेर के कड़ैल गांव में देखने को मिला. मुख्यमंत्री न केवल ग्रामीणों के साथ चौपाल पर बैठे, बल्कि उन्होंने गांव की मिट्टी से जुड़ाव दिखाते हुए वहीं रात्रि विश्राम भी किया. 'ग्राम विकास चौपाल' के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सीधे किसानों और युवाओं से संवाद कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोडमैप साझा किया.
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चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली का रास्ता पारंपरिक खेती के आधुनिकरण से होकर गुजरता है.सीएम ने कहा कि किसान केवल फसल न उगाएं, बल्कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं ताकि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके.
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बाता दें कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान और मंगला पशु बीमा योजना जैसी पहलों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है. साथ ही मुख्यमंत्री ने जैविक खेती की अपील, बता दें कि उन्होंने किसानों से डीएपी और यूरिया का मोह छोड़कर पूर्णतः जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया.
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कड़ैल गांव के लिए यह गर्व का क्षण था क्योंकि इसी गांव के कुशल चौधरी ने आरएएस (RAS) परीक्षा में टॉप किया है. कुशल चौधरी और अन्य नवनियुक्त युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी (SIT) के गठन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया.
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बता दें कि इस मौके पर सीएम ने बताया कि 'राइजिंग राजस्थान' के जरिए एमओयू अब धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे.
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चौपाल के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ैल निवासी लादू मेघवाल के घर जाकर सादगी के साथ भोजन किया. उन्होंने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की और ग्रामीण जीवन की जमीनी हकीकत जानी. मुख्यमंत्री का यह व्यवहार चर्चा का विषय बना रहा कि कैसे एक प्रदेश का मुखिया सुरक्षा और प्रोटोकॉल के बजाय आमजन के बीच सहज उपलब्ध है.
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संवाद के दौरान किसानों ने अपनी सफलता साझा की.गिरधारी ने बताया कि तारबंदी और ड्रिप सिंचाई से बिना यूरिया के जैविक खेती कर रहे हैं. छोटू सिंह ने बताया फव्वारा सिंचाई अपनाकर अब गुलाब की खेती से भारी मुनाफा कमा रहे हैं और वहीं अजीत सिंह ने सोलर पंप लगवाकर बिजली के खर्च को शून्य किया.
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