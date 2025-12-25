Zee Rajasthan
क्या अब नए साल के बाद ही आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

CM Kisan Samman Nidhi: मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त 23 दिसंबर को आने की चर्चा थी, लेकिन प्रशासन ने इसे सूची से हटा दिया. अब कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है. अनुमान है कि किसानों को जनवरी की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है.

Published: Dec 25, 2025, 04:33 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 04:33 PM IST
राजस्थान के किसानों के लिए सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है. पहले तो 23 दिसंबर को इस किस्त के जारी होने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे संभावित सूची से हटा दिया गया था. हालांकि, इसके बाद से सरकार या संबंधित विभाग की ओर से 5वीं किस्त के ऊपर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है.
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भी नाम से जाना जाता है, के तहत मिलने वाली पांचवीं किस्त फिलहाल कुछ समय के लिए टल गई है. हालांकि, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि किस्त की राशि दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तक किसानों के खातों में आ जाएगी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि किसानों को जनवरी की शुरुआत तक रकम मिलने का इंतजार करना पड़ सकता है.