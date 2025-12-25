क्या अब नए साल के बाद ही आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भी नाम से जाना जाता है, के तहत मिलने वाली पांचवीं किस्त फिलहाल कुछ समय के लिए टल गई है. हालांकि, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि किस्त की राशि दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तक किसानों के खातों में आ जाएगी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि किसानों को जनवरी की शुरुआत तक रकम मिलने का इंतजार करना पड़ सकता है.