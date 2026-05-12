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राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 12, 2026, 06:30 PM|Updated: May 12, 2026, 06:30 PM

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त अभी जारी नहीं हुई है. 22 अप्रैल को आने वाली राशि प्रशासनिक कारणों से अटक गई. अब 66 लाख से ज्यादा किसान नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं. ई-केवाईसी और आधार लिंक जरूरी बताया गया है.

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राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद देती है. यह राशि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अलग मिलती है. ऐसे में किसानों को दोनों योजनाओं का फायदा जोड़कर सालाना 9 हजार रुपये तक की सहायता मिल जाती है.
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मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए प्रदेश के 66 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा सरकार तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजती है. वहीं केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत भी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं. दोनों योजनाओं का फायदा मिलने से किसानों को काफी राहत मिलती है.
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इस बीच किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि योजना की छठी किस्त अभी तक जारी नहीं हो पाई है. पहले यह राशि 22 अप्रैल 2026 को किसानों के खातों में आने वाली थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से भुगतान अटक गया. अब किसान सरकार की नई घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.
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बताया जा रहा है कि इस बार करीब 66.56 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जानी थी. पिछले कई दिनों से किसान लगातार अपने बैंक खाते चेक कर रहे हैं, लेकिन अब तक पैसे नहीं पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही नई तारीख घोषित कर सकती है.
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जो किसान योजना में अपना नाम देखना चाहते हैं या किस्त का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, वे यह काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां ‘Citizen Corner’ में जाकर ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति जानें’ वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जन आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालते ही पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.
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सरकार ने साफ किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंक होना जरूरी है. जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है या बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, उनकी किस्त रुक सकती है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट करवा लें.
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अगर किसी किसान की किस्त नहीं आई है या स्टेटस में कोई गड़बड़ी दिख रही है तो वह अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जानकारी ले सकता है. वहां दस्तावेज जांचने के साथ योजना से जुड़ी मदद भी मिल जाएगी. अब किसानों को सरकार की अगली घोषणा का इंतजार है, क्योंकि छठी किस्त की नई तारीख कभी भी सामने आ सकती है.
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