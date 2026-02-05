राजस्थान के किसानों का इंतजार होगा खत्म! CM किसान निधि की अगली किस्त पर बड़ा खुलासा
CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त को लेकर राहत की खबर है. पांचवीं किस्त के बाद अब पीएम किसान की 22वीं किस्त के कुछ हफ्तों में सीएम किसान की अगली राशि जारी होने की संभावना है.
राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक अहम आर्थिक सहारा बनी हुई है. इस योजना के तहत हाल ही में पांचवीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें राज्य के करीब 65 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹1,000 की राशि ट्रांसफर की गई. हालांकि, इस बार किस्त जारी होने में अपेक्षा से ज्यादा समय लगा, जिसके चलते किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ा.
पांचवीं किस्त में देरी की मुख्य वजह अपात्र किसानों की पहचान और जांच रही. राज्य सरकार की ओर से की गई स्क्रूटनी के बाद लगभग 9 लाख किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनवरी के आखिर में पांचवीं किस्त जारी की गई. इसके बाद से ही प्रदेश के किसान अब छठी किस्त को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं.